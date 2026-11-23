El congresista demócrata Jimmy Gomez, representante de California, anunció este lunes que renunciaría a la Cámara de Representantes el próximo 1 de diciembre, después de que una investigación legislativa encontró pruebas sustanciales de conducta sexual inapropiada contra una empleada del Congreso.

El Comité de Ética de la Cámara de Representantes concluyó que Gomez realizó acercamientos sexuales no deseados y mantuvo contacto físico de naturaleza sexual con una asistente parlamentaria. Según el informe, sus acciones provocaron afectaciones emocionales persistentes a la trabajadora y contribuyeron a que abandonara su empleo en el Capitolio.

De acuerdo con la agencia Associated Press, el legislador comunicó su decisión menos de una hora después de la publicación del documento, aunque manifestó que mantenía “profundos desacuerdos con el informe del comité y sus conclusiones”.

Gomez reconoció la gravedad de los señalamientos y asumió la responsabilidad por lo que describió como errores personales cometidos fuera de su matrimonio. Sin embargo, sostuvo que las relaciones habían sido consensuadas y negó haber violado las normas de conducta del Congreso.

NEW: California Democrat Rep. Jimmy Gomez, a friend of Eric Swalwell, accused of fingering a staffer without her consent in a Chinatown dive bar.



The allegation comes following an investigation by the House Ethics Committee.



"[Gomez] started to touch my legs, and, at some? pic.twitter.com/NAJQXruIpo — Collin Rugg (@CollinRugg) November 23, 2026

El demócrata también cuestionó el procedimiento de investigación. Aseguró que el informe omitió partes importantes de su testimonio y que sus declaraciones fueron utilizadas de manera selectiva, sin que tuviera oportunidad de responder a las conclusiones antes de su publicación.

La investigación, que incluyó entrevistas con 10 testigos y la revisión de documentos, determinó que el relato de la empleada resultó creíble. El comité señaló que Gomez ignoró el desequilibrio de poder que existió entre su posición como legislador y la de la trabajadora.

Según ABC News, los investigadores consideraron que algunos de los hechos podrían constituir un delito menor de abuso sexual. No obstante, hasta la publicación del informe no se habían presentado cargos penales contra el congresista.

El documento también señaló problemas más amplios dentro del Congreso estadounidense.

“La conducta del representante Gomez también refleja un entorno más amplio de conducta sexual inapropiada y condiciones laborales tóxicas en algunas oficinas del Capitolio, que la Comisión está decidida a abordar”, afirmó el informe.

Gomez, quien representó al distrito 34 de California, ya tenía prevista su salida del Congreso a principios de enero, después de perder las elecciones legislativas de noviembre frente a la también demócrata Angela Gonzales-Torres. Su renuncia anticipó varias semanas el final de su mandato.

Por su parte, los dirigentes demócratas de la Cámara de Representantes, encabezados por Hakeem Jeffries, consideraron apropiada la decisión del legislador y calificaron las conclusiones del comité como graves y profundamente preocupantes.

El Comité de Ética no recomendó una sanción específica, pero dejó abierta la posibilidad de que la Cámara adoptara medidas adicionales antes de la salida de Gomez.

El caso se sumó a otras investigaciones por conducta sexual inapropiada contra legisladores estadounidenses durante 2026 y reabrió el debate sobre los mecanismos de protección para los trabajadores del Congreso, así como la responsabilidad de los representantes ante posibles abusos de poder.