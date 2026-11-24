La buena fortuna se convertirá en una gran aliada para tres signos del horóscopo chino durante la semana del 23 al 29 de noviembre de 2026.

Según predicciones astrológicas, Serpiente, Gallo y Caballo tendrán oportunidades para reorganizar sus prioridades, tomar decisiones importantes y abrirse camino hacia un futuro más prometedor.

Sin embargo, la suerte no llegará esperando a que las cosas cambien. La clave de estos días estará en hacer espacio para nuevas experiencias, dejar atrás ciertas responsabilidades y actuar cuando aparezcan las oportunidades adecuadas.

Astrólogos expertos de Your Tango explican que la semana comienza con una invitación a establecer objetivos y organizar los pendientes. Tener un plan antes del miércoles permitirá avanzar con mayor claridad.

El jueves 26 de noviembre será un momento favorable para iniciar algo diferente y asumir riesgos con prudencia.

Finalmente, el domingo podría traer señales de que las decisiones tomadas durante los días anteriores están dando resultados.

1. Serpiente (1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025)

Las personas nacidas bajo el signo de la Serpiente podrían experimentar una de las semanas más favorables de noviembre, especialmente porque conseguirán recuperar el control de su agenda.

Durante los primeros días, notarás que tienes demasiados compromisos que consumen tu energía y te alejan de tus objetivos personales.

Por eso, el lunes será un buen momento para cancelar planes innecesarios, rechazar invitaciones que no te interesan y revisar cuáles responsabilidades realmente merecen tu atención.

Para el miércoles 25 de noviembre, podrías notar una mejoría importante en tu organización.

Esta sensación de control te permitirá dedicar más tiempo a proyectos que habías dejado de lado por atender las necesidades de otras personas.

Aunque podrías sentir cierta molestia al darte cuenta de cuánto tiempo has perdido, esa incomodidad también puede ayudarte a establecer límites.

La buena fortuna aparecerá cuando dejes de complicarte con obligaciones que no te corresponden.

El mensaje para la Serpiente será sencillo: no necesitas hacer más cosas, sino elegir mejor en qué invertir tu tiempo y energía.

2. Gallo (1969, 1981, 1993, 2005 y 2017)

Para el Gallo, la suerte estará relacionada con una decisión capaz de cambiar su perspectiva sobre el futuro.

Después de trabajar intensamente para mejorar su situación, comenzarás a reconocer que existen más alternativas de las que imaginabas.

El 26 de noviembre podría representar un punto de inflexión. Una conversación, una situación inesperada o un problema pendiente te ayudará a comprender qué necesitas modificar para avanzar.

También podrías descubrir que, sin darte cuenta, has estado construyendo oportunidades que ahora comienzan a estar disponibles.

Es posible que aparezcan caminos relacionados con tus proyectos personales, tu trabajo o tus planes a largo plazo.

El jueves será especialmente importante para establecer límites y tomar la iniciativa.

En lugar de esperar a que otras personas te proporcionen lo que necesitas, decidirás actuar por tu cuenta.

La predicción para el Gallo apunta a una semana de determinación. Tu buena suerte podría manifestarse cuando reconozcas tus opciones y tengas el valor de elegir una dirección diferente.

3. Caballo (1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026)

El Caballo también tendrá motivos para sentirse optimista durante esta semana.

Su atención estará puesta en el futuro y en terminar un proyecto importante antes de que llegue el domingo 29 de noviembre.

La primera parte de la semana será útil para organizar tus prioridades y reconocer qué tareas necesitas completar.

Sin embargo, el sábado será fundamental: tendrás que enfrentar aquello que has estado posponiendo y dejar de aplazar decisiones importantes.

También será necesario despejar tu mente y evitar gastar energía preocupándote por situaciones que no puedes controlar.

Concentrarte en lo que sí está en tus manos te permitirá avanzar con mayor tranquilidad.

En el terreno social, las predicciones sugieren que buscarás conversaciones más significativas y encuentros con personas que puedan aportar algo positivo a tu vida. No tendrás demasiado interés en las interacciones superficiales.

El domingo podría llegar con una sensación de alivio después de terminar tus obligaciones.

Al tener más tiempo libre, incluso una invitación inesperada podría acercarte a personas o proyectos relacionados con futuras oportunidades.

Para el Caballo, la suerte aparecerá cuando termine una etapa de pendientes y exista espacio para recibir algo nuevo.