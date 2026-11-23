El padre y su hija hispanos que fueron arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) este sábado en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma viajaban a California para asistir a un compromiso familiar, declaró este domingo su abogada.

Los hispanos, que estaban por tomar un vuelo a Los Ángeles para estar presentes en una ceremonia de bautismo, solicitaban asilo en Estados Unidos, donde residen desde 2015, dijo su abogada, Olia Catala, en una entrevista con la agencia Associated Press.

De acuerdo con la abogada, el padre y la hija arrestados por los agentes de ICE no tienen antecedentes penales.

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La familia fue detenida por agentes federales de inmigración enmascarados y con chalecos sin distintivos en un pasillo de embarque para un vuelo de Alaska Airlines en la terminal aérea de Seattle, lo que provocó el caos entre los pasajeros que presenciaron el arresto, que fue grabado en video y que se volvieron virales en las redes sociales.

Las imágenes muestran a los agentes de ICE forcejeando con una persona que estaba en el suelo. Debido al incidente, el vuelo de Alaska Airlines retrasó su salida.

“Han hecho todo correctamente, y son personas instruidas. Ella fue a la universidad, trabajó para una organización sin fines de lucro. Ninguno de ellos tiene antecedentes penales. Es realmente desgarrador”, declaró Catala a AP.

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En un comunicado, ICE informó que arrestaron a Ricardo Larrondo Mendoza, inmigrante de origen mexicano que, de acuerdo con la agencia federal, violó las leyes de la nación después de permanecer en el país por más tiempo del permitido por su visa.

Según ICE, durante el incidente, la hija arrojó café caliente a los agentes. Se determinó que la hija, identificada como Sofía Hernández Mejía, originaria de México, se encentra como indocumentada en Estados Unidos, y que había excedido el plazo de su visa. La mujer puede ser acusada de agredir a un agente federal.

La abogada Olia Catala dijo que Hernández Mejía se casó con un ciudadano estadounidense y presentó los documentos para regularizar su estatus migratorio. El esposo de Hernández la acompañaba a ella y a su padre en el momento en que fueron arrestados el sábado por ICE. Catala mencionó que el esposo no fue detenido.

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El padre y su hija hispanos se encontraban bajo custodia en el Centro de Procesamiento de ICE del Noroeste, en Tacoma, según la abogada.

Catala dijo que, cuando ocurrió el enfrentamiento con los agentes federales de inmigración en la terminal aérea de Seattle, Hernández Mejía llevaba una taza de café.

“Cuando alguien se abalanza sobre ti, es normal que se te caiga una taza de café“, expresó la abogada.

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“Fue un gran revuelo, y la verdad es que, si alguien corre hacia ti o te ataca sin uniforme, no sabes quién es. Había mucho pánico, caos, gente sin saber qué estaba pasando”, añadió Catala.

Una de las personas que grabó con su teléfono celular el arresto en el aeropuerto de Seattle fue John Gaedeke, quien estaba haciendo fila para abordar el vuelo a Los Ángeles.

“Simplemente se abalanzaron hacia adelante. No se identificaron y luego golpearon a esta familia por la espalda“, expresó Gaedeke.

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El pasajero mencionó que las personas que estaban en el pasillo de embarque gritaban o lloraban al presenciar el dolor y la angustia del padre e hija hispanos.

Alaska Airlines dijo que los agentes federales de inmigración no avisaron con antelación del operativo del sábado, durante un fin de semana con mucho movimiento turístico previo al Thanksgiving.

Por instrucción de la administración Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas intensificó desde el verano los operativos en aeropuertos de Estados Unidos para detener a inmigrantes que han permanecido en el país por más tiempo del permitido por sus visados.

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Alaska Airlines informó que colaboraba con el Puerto de Seattle, que administra el aeropuerto, para verificar si se siguieron los protocolos, y expresó sus inquietudes directamente a las autoridades competentes.

En un comunicado, el Puerto de Seattle declaró que el arresto del sábado 21 de noviembre fue angustioso no solo para la familia afectada, sino también para los demás pasajeros, y que las autoridades locales “se pondrían en contacto con funcionarios federales para comprender mejor lo sucedido”.

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