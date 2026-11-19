Una jueza federal de Colorado lanzó una dura advertencia contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), después de comprobar que funcionarios migratorios volvieron a detener a un inmigrante apenas unos minutos después de que un tribunal ordenara su liberación.

La jueza de distrito Charlotte Sweeney declaró en desacato a funcionarios del gobierno por incumplir las órdenes judiciales y cuestionó una práctica que, a su juicio, convirtió las decisiones de los tribunales en letra muerta.

“Las nuevas ‘políticas’ del ICE de volver a detener inmediatamente a los peticionarios tras su liberación ridiculizan las órdenes judiciales que exigen su puesta en libertad inmediata”, escribió Sweeney en su resolución.

La decisión representa un nuevo revés para la estrategia migratoria de la administración de Donald Trump.

A federal judge in Colorado launched an inquiry into ICE’s practice of releasing people from detention only to immediately rearrest them, calling the conduct “a mockery” of court orders and potential contempt, according to COLORADO POLITICS.



U.S. District Judge Charlotte N.? pic.twitter.com/Kavp41GRFz — Forward Observer (@fowatchfloor) November 5, 2026

ICE volvió a detener a inmigrantes liberados

El caso que detonó el enfrentamiento judicial involucra a Ramón Quintero Álvarez, un inmigrante mexicano que llevaba más de 30 años en Estados Unidos y vivía en Wyoming con sus dos hijos nacidos en territorio estadounidense.

Álvarez había conseguido que un juez ordenara su liberación mientras continuaba su proceso migratorio. Sin embargo, después de salir del centro de detención de Aurora, Colorado, fue arrestado nuevamente cuando apenas había dado unos pasos en libertad.

La jueza Sweeney consideró que esa actuación violó directamente su orden y cuestionó que los funcionarios consideraran válido liberar a una persona para detenerla inmediatamente después.

“Todos los mandatos y sentencias de los tribunales deben cumplirse con prontitud”, recordó la magistrada.

Al menos 18 inmigrantes fueron afectados

La situación no habría sido un incidente aislado. Según informó CPR News, en la división informativa de Colorado Public Radio, al menos 18 personas fueron detenidas nuevamente o permanecieron bajo custodia más tiempo del permitido durante las seis semanas anteriores al fallo.

Los abogados de inmigración consideran que la cifra podría ser mayor, pues algunos afectados no contaban con representación legal.

De acuerdo con MPR News, el funcionario Nathan Rasper reconoció durante una audiencia que había escuchado de colegas en Minnesota que era posible volver a arrestar a inmigrantes liberados por orden judicial. También aseguró que la práctica había terminado.

La jueza advierte que nadie está por encima de la ley

Aunque Sweeney declaró en desacato a los funcionarios, decidió no imponer sanciones adicionales porque el gobierno aseguró bajo juramento que había detenido esa práctica.

La resolución, sin embargo, deja una advertencia contundente para el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS): las autoridades migratorias también están obligadas a respetar las decisiones judiciales.

El caso vuelve a colocar bajo escrutinio la política de deportaciones y detenciones impulsada por Trump, cuestionada por organizaciones defensoras de los derechos civiles por sus posibles abusos y afectaciones al debido proceso.

La administración republicana sostiene que sus operativos buscan proteger la seguridad nacional y se realizan conforme a la ley. Hasta el momento, el ICE y el DHS no habían respondido a las solicitudes de comentarios sobre el fallo.

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