ICE negocia deportaciones con Irán en plena guerra y aterroriza a solicitantes de asilo

La guerra entre Estados Unidos e Irán no ha impedido que el gobierno de Donald Trump mantenga contactos con Teherán para organizar deportaciones de ciudadanos iraníes. La revelación, contenida en documentos judiciales que salieron a la luz esta semana, ha encendido las alarmas entre refugiados que huyeron de su país por temor a persecuciones, torturas e incluso la muerte.

Uno de ellos es Mohammadjamal Azizi, un refugiado iraní que vive en California. El hombre entró en pánico cuando su esposa, Hannaneh Alikaram, lo llamó para contarle que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le había pedido comunicarse con funcionarios iraníes en Washington para conocer la situación de su caso.

La pareja llegó a Estados Unidos a finales de 2024 y solicitó asilo después de convertirse al cristianismo, una decisión que, según su testimonio, les había provocado detenciones y persecución en Irán.

“Si me envían de vuelta a Irán, ¿qué será de mí?”, le preguntó su esposa entre lágrimas.

ICE mantiene contactos con el gobierno iraní

La información surgió de una demanda presentada en julio por el Fondo Iraní-Estadounidense de Defensa Legal contra el secretario de Estado, Marco Rubio, y otras autoridades federales.

La organización acusa al gobierno de Trump de compartir información confidencial de solicitantes de asilo con funcionarios iraníes y de coordinar acciones para identificar a ciudadanos detenidos por inmigración y presionarlos para regresar a su país.

Durante una audiencia celebrada el 15 de octubre, un abogado del Departamento de Justicia (DOJ) reconoció que el gobierno estaba ejecutando órdenes de expulsión hacia Irán. La jueza federal Ana C. Reyes cuestionó que Estados Unidos enviara personas a una región donde podían enfrentar amenazas graves contra su vida.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la coordinación con otros países para conseguir documentos de viaje y aseguró que los inmigrantes tienen derecho a comunicarse con sus representantes consulares. También negó las acusaciones sobre el intercambio ilegal de expedientes de asilo.

Refugiados temen terminar en manos de Teherán

La preocupación no es menor. Yasmine Chubin, directora de una organización de defensa de iraníes, aseguró que sus abogados conocen al menos una docena de detenidos contactados para hablar sobre posibles deportaciones. La mayoría eran conversos al cristianismo que llevaban 18 meses o más bajo custodia migratoria.

La jueza Reyes no concedió la suspensión solicitada por los demandantes, pero ordenó al gobierno notificarle con cinco días de anticipación antes de enviar detenidos a Irán.

Cancelan vuelo con iraníes desde Arizona

La tensión aumentó después de que ICE intentara deportar al menos a ocho ciudadanos iraníes en un vuelo que saldría de Arizona con escalas en Georgia y Pakistán. La operación fue cancelada abruptamente cuando los detenidos ya habían abordado, sin que las autoridades explicaran el motivo, según Associated Press.

Entre septiembre de 2025 y enero de 2026, Estados Unidos organizó tres vuelos que trasladaron a más de 100 iraníes.

Mientras tanto, Alikaram continúa detenida en Luisiana y su esposo sigue sin saber qué ocurrirá con ella. Su solicitud de asilo fue rechazada, aunque su apelación contra la detención permanece pendiente.

“Seguimos esperando”, dijo Azizi.

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