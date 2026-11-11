ICE arrastró a una mujer con discapacidad cuando iba al médico y ahora enfrenta una demanda

La historia de Aliya Rahman vuelve a poner bajo la lupa las tácticas de los agentes federales durante los operativos migratorios de ICE. Casi 10 meses después de que un video de su detención le diera la vuelta a las redes sociales, la mujer decidió llevar el caso a los tribunales y exigir que los responsables rindan cuentas.

La sacaron de su auto cuando iba al médico

El incidente ocurrió el 13 de enero de 2026, en el sur de Minneapolis, Minnesota. Rahman, ciudadana estadounidense que vive con autismo y discapacidades relacionadas con una lesión cerebral traumática, conducía hacia una cita médica cuando se encontró con un operativo de agentes federales en la intersección de Park Avenue y East 34th Street.

De acuerdo con su denuncia, los oficiales le dieron instrucciones contradictorias sobre si debía avanzar o salir del vehículo. Después, rompieron la ventanilla de su automóvil, cortaron su cinturón de seguridad y la sacaron por la fuerza.

Aliya Rahman, who I filmed getting pulled out of her car by ICE agents in Minneapolis in January, filed a lawsuit against the federal government today. pic.twitter.com/aBsSvlOHdQ — amanda moore ? (@noturtlesoup17) November 10, 2026

Las imágenes muestran a cuatro agentes cargándola boca abajo, sujetándola de brazos y piernas, mientras la trasladaban hacia una camioneta sin identificación.

Rahman aseguró que informó a los oficiales sobre sus discapacidades y pidió ayuda, pero sus solicitudes fueron ignoradas. La trasladaron al edificio federal Whipple, donde permaneció bajo custodia.

La demanda sostiene que sufrió fuertes dolores de cabeza, visión borrosa y dificultades para hablar antes de perder el conocimiento. Sus abogados alegan que los agentes tardaron aproximadamente 30 minutos en solicitar asistencia de emergencia, después de que otra detenida alertara que Rahman estaba inconsciente.

Finalmente, despertó en un hospital. Nunca fue acusada de un delito por aquel incidente.

Aliya Rahman es detenida por agentes federales cerca del lugar donde Renee Good fue asesinada a tiros por un agente del ICE. Foto AP /Adam Gray.

Ahora exige que identifiquen a los agentes

Esta semana, Rahman presentó una demanda contra el gobierno federal ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Minnesota. El recurso contempla ocho cargos, entre ellos agresión, lesiones, arresto y encarcelamiento ilegales, supervisión negligente y negligencia.

La acción legal llega después de que en abril presentara una reclamación administrativa bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA), un procedimiento previo para demandar al gobierno. Según sus abogados, las autoridades no respondieron dentro del plazo correspondiente.

“Soy una de las muchas personas afectadas por el vil abuso de poder de este gobierno. Y aunque esta demanda surge de lo ocurrido en enero, el terror no comenzó allí y no ha terminado”, expresó Rahman.

Su abogada Jessica Gingold, del MacArthur Justice Center, aseguró que buscarán identificar a los oficiales involucrados y revisar sus antecedentes para determinar quiénes participaron en la detención.

Rahman, ciudadana estadounidense que vive con autismo y discapacidades relacionadas con una lesión cerebral traumátic. Foto AP /Adam Gray.

El gobierno de Trump tendrá que responder

El caso también revive el debate sobre Operation Metro Surge, el operativo de control migratorio desplegado en Minnesota, que provocó protestas y denuncias por actuaciones de agentes federales.

En febrero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acusó a Rahman de obstaculizar las labores de los oficiales y desobedecer instrucciones. Sin embargo, nunca presentó cargos penales contra ella.

Ahora, ante la nueva demanda, el DHS dijo a CBS Minnesota que conoce el caso y que defenderá enérgicamente su actuación ante los tribunales.

Rahman, por su parte, asegura que las consecuencias del arresto siguen presentes y que espera que su batalla legal ayude a otras personas que denuncian abusos durante los operativos federales.

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