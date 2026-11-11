Trump admite que fue demasiado duro con inmigrantes, pero ICE no frena las detenciones

Las detenciones de inmigrantes a lo largo del país siguen adelante pese a que Donald Trump reconoció que su ofensiva migratoria pudo haber sido demasiado dura para los votantes. A pocos días de la derrota republicana en las elecciones de medio mandato, agentes federales continúan realizando arrestos en distintos puntos del país, con casos que involucran a estudiantes, familias y hasta un niño de ocho años.

La aparente contradicción quedó expuesta después de que Trump dijera en una entrevista con CBS que su política de deportaciones quizá había sido “demasiado severa” y que le gustaría alcanzar algún acuerdo migratorio con los demócratas, quienes tendrán el control del próximo Congreso.

Sin embargo, el mandatario nombró horas después a Stephen Miller, uno de los principales arquitectos de su estrategia migratoria de línea dura, como jefe de gabinete. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, también aseguró que las órdenes no habían cambiado y advirtió que las deportaciones continuarían.

Arrestos de ICE siguen en varios estados

Los reportes de organizaciones y activistas muestran que los operativos no se han detenido. En Florida, por ejemplo, se han documentado arrestos en supermercados, farmacias, gasolineras y durante citas de supervisión migratoria en oficinas de ICE.

AP reportó que en Phoenix, una pareja argentina que vive en Orlando fue detenida cuando viajaba para asistir a un funeral. Gustavo Romanello y Agustín Baccega tenían permisos de trabajo mientras esperaban una respuesta a sus solicitudes de asilo. De acuerdo con un amigo de la familia, ambos permanecían bajo custodia.

En Alabama, los hermanos gemelos venezolanos Luis y Carlos Orta-Santoro, de 19 años, fueron arrestados cuando regresaban a su universidad. Sus familiares aseguran que tenían solicitudes de asilo pendientes, permisos laborales vigentes y no contaban con antecedentes penales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que los jóvenes habían permanecido en el país más tiempo del autorizado y que su situación deberá ser revisada por un juez de inmigración.

Un niño haitiano y tensión en Los Ángeles

Uno de los casos que más preocupación ha generado es el de un niño haitiano de ocho años detenido por ICE después de acudir a una cita migratoria en San Diego acompañado de su tío.

El menor vivía con él desde que su padre fue deportado el año pasado. Las autoridades escolares denunciaron que quedó separado de su entorno familiar y educativo. El DHS respondió que el tío no pudo demostrar que tenía la tutela legal del niño y que fue puesto bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.

En Los Ángeles, agentes federales también protagonizaron un operativo frente al hospital White Memorial, en un vecindario de mayoría latina. La presencia de vehículos y oficiales enmascarados provocó la llegada de residentes y manifestantes. Organizaciones locales reportaron que dos ciudadanos estadounidenses fueron detenidos durante las protestas.

Trump habla de cambios, pero ICE sigue activo

La administración no ha publicado nuevas cifras oficiales de arrestos posteriores a las elecciones. Mientras tanto, María Bilbao, activista en Miami, aseguró que recibe prácticamente a diario llamadas de personas detenidas.

Las declaraciones de Trump y el nombramiento de Miller mantienen abiertas las dudas sobre un posible cambio de rumbo, por ahora, la política de deportaciones de la Casa Blanca continúa, mientras las comunidades migrantes siguen enfrentando arrestos y procesos de detención.

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