En medio de un torbellino de críticas derivadas de las demandas a las cuales se ha enfrentado en los últimos años, Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de manos de su amigo y exjefe Donald Trump.

En los momentos más oscuros del actual presidente de la nación, cuando fue acusado de incitar a un amplio sector de la ciudadanía a desconocer el triunfo del demócrata Joe Biden en las elecciones de 2020, señalando un presunto fraude, el abogado de 82 años lo apoyó a capa y espada llegando incluso a ser procesado y terminando prácticamente en bancarrota después de difamar a dos trabajadoras electorales de Georgia, acción que le significó una sanción de $146 millones de dólares para compensar a las partes afectadas.

En 2024, los tribunales inhabilitaron a Giuliani de manera permanente para ejercer la abogacía en Nueva York y Washington D. C. como castigo a sus reiteradas declaraciones sobre un fraude electoral carente de sustento.

No obstante, con el retorno de Trump a la presidencia los casos en contra de Giuliani fueron desestimados.

America's Mayor Live (1067): President Trump Awards the Medal of Freedom to Mayor Rudy Giuliani https://t.co/qJGlW8lL7s — Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) November 24, 2026

Posteriormente, la administración Trump decidió concederle la medalla presidencial de la Libertad basándose en el trabajo realizado durante su gestión al frente de la “Urbe de Hierro” en los dos periodos que fungió como alcalde.

En una ceremonia privada llevada a cabo en la Casa Blanca, el magnate neoyorquino entregó el reconocimiento mencionado al incondicional republicano.

“Giuliani es un servidor público dedicado, cuyo liderazgo decisivo ha dejado una huella duradera en la ciudad de Nueva York y en nuestra nación.

Hizo de Nueva York una de las grandes ciudades más seguras del mundo, fomentando las oportunidades económicas y el esplendor cultural y tras los trágicos ataques del 11 de septiembre, demostró un firme liderazgo estadounidense frente al mal”, señala parte de un comunicado.

Cabe señalar que mientras Rudy Giuliani no se ha cansado de apoyar a Trump, su hija Caroline Rose Giuliani ha asumido una postura abiertamente crítica y opuesta al republicano de 80 años, a quien responsabiliza públicamente del deterioro personal, legal y financiero de su padre tras haberse vinculado con él.

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