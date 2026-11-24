Cristina Porta es una de las participantes más imponentes de “Gran Hermano VIP 9”. El cual se emite por Telecinco y Mediaset Infinity, con señal 24 horas y galas/debates semanales. Muy similar a lo que tenemos con “La casa de los famosos” aquí, tanto en Estados Unidos como en México.

La periodista española está siendo duramente criticada por lo que algunos catalogan como exceso de confianza, seguridad, soberbia. Lo cierto es que Porta, en los últimos años, ha aprendido mucho sobre el manejo de los realities, tanto como participante como panelista. Además,, fue la ganadora de la quinta temporada de “Top Chef VIP”. Razones para sentirse empoderada tiene.

Mucho de lo que está cayendo mal de ella en dicho reality es lo que ella tanto criticaba de Celine Santos Frías. Pero hoy no hablaremos de eso, pero vale la pena recordarlo.

Dentro del juego se ha topado con un fuerte detractor. Hablamos de Gianmarco Onestini, hermano de su expareja, Luca Onestini. Quien no se ha permitido convivir con ella, se ha limitado a utilizar un pasado del cual solo él tiene pruebas, para exponer a Cristina, quien desde luego no se queda callada; le responde y evidencia su falta de argumentos coherentes dentro del juego.

El público hispano ha podido ver el desempeño, desarrollo y crecimiento de Porta, razón por la cual probablemente podemos entender un poco más su comportamiento. Ahora bien, personalmente creo que ya todos vieron en la periodista un rival a vencer y ahora ir por ella es lo único en lo que todos han podido coincidir. Es decir, mejor ella que cualquier otro. Estrategia pura, sí, pero bastante simple. Elemental.

La fecha de estreno del reality fue el 18 de noviembre de 2026 y al día de hoy Cristina Porta es el tema de conversación. Y si a esto le sumamos que parece que la producción disfruta exponiéndola por encima del resto. Pero este tipo de juego funciona de varias formas, las más evidentes: víctima o villana. En Cristina están encontrando la excusa perfecta para cualquier defecto o cualidad.

Pero ojo, que Cristina lo tiene claro y viene de ver lo que pasó con “Los Guerreros de la luz” y la producción de “La Casa de los Famosos 6”. Por eso ha decidido no ser víctima ni ser villana. Sino justa. “No me parece normal que los tres vídeos que habéis puesto, los tres son míos“, dijo la ex de Luca.

Ahora bien, el resultado de la queja y de los ataques de varios de sus compañeros la desbordó y esto la llevó al llanto. Cuando la estrategia de los que buscan conflicto es volverse encimosos e insistentes, descontrolan a cualquiera.

Recordemos que varias celebridades han pasado por esto en los realities de Telemundo y han salido adelante de diferentes formas. Ivonne Montero, Celinne Santos, Maripily Rivera, Alicia Machado y Manelyk González siempre se agrandaban en estos encontronazos, huyendo, desde luego, de las lágrimas. Cristina en estos momentos debe empoderarse, entender que ella es el rival a vencer y, en lugar de llorar, buscar convertirse en la ganadora de “Gran Hermano VIP 9”.

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