¿Traición? Maripily Rivera le recrimina a Cristina Porta que haya hecho las paces con Paulo Quevedo

Maripily Rivera y Aleska Génesis protagonizaron un interesante espacio dentro del programa “En Casa con Telemundo”, en donde parecen estar preparando a su teleaudiencia para el inicio de su nuevo reality, “Juego de Villanos”.

En este segmento hubo reclamos además de confesiones. Y la primera en lanzar un reclamo, realmente injusto, fue Maripily Rivera. “El huracán boricua” le echó en cara a Cristina el hecho de que ella actualmente ha hecho las paces con Paulo Quevedo.

Recordemos que Quevedo y Cristina protagonizaron uno de los escándalos más sonados de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos”. Ya que de alguna manera sostuvieron un romance, mientras que el cantante y actor aparentemente aún sostenía una relación con la madre de su hijo.

Aunque Cristina entendió el punto de su amiga, no especificó en qué consiste esta supuesta reconciliación con Quevedo. La española no se quedó callada y le echó en cara a Maripily el hecho de que ella es la protagonista de una serie de reconciliaciones con personalidades del medio que a ambas les hicieron “daño” en el mundo de los realities.

En el caso de la boricua, esta se ha reconciliado en varias ocasiones con Alfredo Adame y recientemente con Aleska Génesis. Incluso protagonizó una inesperada reconciliación con Lupillo Rivera hace algunos meses.

Aunque la conversación entre ellas fue amistosa, la verdad es que lo expuesto por Cristina no solo deja en evidencia a Maripily, sino que de alguna forma la ridiculiza públicamente, porque con todos los que se ha enemistado en el reality antes mencionado, se ha reconciliado, ha hecho alianzas y generado contenido tanto en sus redes sociales como en los programas de Telemundo.

Aquí el video de la conversación entre Cristina Porta y Maripily Rivera:

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