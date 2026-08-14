Corte frena desafío a la ley que Trump invocó para deportar inmigrantes

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos desestimó un caso que cuestionaba el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de la administración de Donald Trump para deportar a venezolanos señalados como integrantes de Tren de Aragua.

La resolución, reportada por ACLU, no decidió si Trump utilizó legalmente una ley de 1798 en tiempos de paz. El tribunal consideró que el caso quedó sin materia porque los tres demandantes ya habían sido deportados por otras vías legales.

La jueza presidenta Jennifer Walker Elrod explicó que, cuando la Corte Suprema devolvió el expediente al Quinto Circuito, los tres seguían en Estados Unidos. Después, el gobierno los expulsó mediante otras autoridades migratorias. Por ello, el tribunal concluyó que ya no podía concederles una reparación.

“La orden judicial de la Corte Suprema que prohíbe el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros sigue vigente, lo cual es fundamental, ya que todavía hay personas en riesgo de ser expulsadas indebidamente bajo esta ley y sin el debido proceso. La decisión del Quinto Circuito tampoco altera el hecho de que los tribunales han determinado, de manera abrumadora, que el uso de esta autoridad propia de tiempos de guerra en tiempos de paz es ilegal”, declaró Lee Gelernt, abogado de la ACLU que llevó el caso.

Un debate que sigue abierto

El litigio comenzó después de que la administración Trump invocara en marzo de 2025 la antigua legislación para acelerar la expulsión de más de 100 venezolanos acusados de pertenecer a Tren de Aragua.

En mayo de ese año, la Corte Suprema determinó que los detenidos debían recibir aviso y una oportunidad razonable para impugnar su expulsión antes de ser deportados bajo esa autoridad. El caso regresó entonces al Quinto Circuito para continuar el litigio.

En septiembre de 2025, un panel de tres jueces de ese tribunal había fallado contra el uso de la ley en este contexto. Posteriormente, el pleno del Quinto Circuito anuló esa decisión y aceptó revisar nuevamente el asunto.

La ley de 1798 sigue en el centro de la disputa

La decisión tampoco elimina la controversia sobre el alcance de la norma. Lee Gelernt, abogado de la ACLU, señaló que la orden de la Corte Suprema que impide las expulsiones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros sin las garantías correspondientes continúa vigente.

“La decisión del Quinto Circuito tampoco altera el hecho de que los tribunales han rechazado categóricamente el uso de esta autoridad de tiempos de guerra en tiempos de paz”, afirmó Gelernt.

Sigue leyendo: