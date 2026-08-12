Condenan a miembros del cártel de Sinaloa y del Tren de Aragua por conspiración para robar fentanilo

Dos hombres de Orlando fueron declarados culpables por un jurado federal de participar en un elaborado complot para robar drogas y dinero en el sur de Florida, una operación que, de acuerdo con los fiscales, habría sido coordinada por un presunto integrante del Cártel de Sinaloa y en la que participaron miembros del Tren de Aragua.

Kevin Albornos-Martínez, de 29 años, y Johan Landazury-Albornos, de 24, fueron encontrados culpables de conspiración para poseer con intención de distribuir fentanilo y metanfetamina, así como de conspiración para cometer un robo bajo la Ley Hobbs, informó el Departamento de Justicia (DOJ). El juicio federal se prolongó durante 12 días. Ambos acusados podrían enfrentar hasta 40 años de prisión federal por los delitos por los que fueron condenados.

La sentencia será determinada posteriormente por un juez, quien deberá considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores establecidos por la ley.

Two Orlando men have been convicted for assembling an armed crew to steal massive quantities of fentanyl, methamphetamine, and drug proceeds at the direction of an alleged Sinaloa Cartel member. What they believed was a high?stakes robbery was actually a law enforcement? pic.twitter.com/wEh2OidpS4 — US Attorney Reding Quiñones (@USAO_SDFL) August 12, 2026

Un supuesto narcotraficante era en realidad un agente encubierto

Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas durante el proceso, Santiago Carillo-Piz, señalado por las autoridades como presunto miembro del Cártel de Sinaloa y quien permanece prófugo en México, habría ordenado a los dos hombres reunir un grupo armado para ejecutar el robo. El objetivo era supuestamente otro narcotraficante del sur de Florida. Los investigadores sostienen que el grupo pretendía apoderarse de 45 kilogramos de metanfetamina, 30 kilogramos de fentanilo y dinero proveniente de actividades de narcotráfico.

Para llevar a cabo el plan, Albornos-Martínez y Landazury-Albornos habrían reclutado a personas de diferentes partes de Estados Unidos, incluidos varios integrantes del Tren de Aragua, según los fiscales. Sin embargo, el supuesto narcotraficante al que pretendían asaltar era en realidad un agente de la Policía que trabajaba encubierto. Las autoridades intervinieron antes de que el robo pudiera concretarse y arrestaron a los acusados mientras probaban armas de fuego y realizaban los últimos preparativos.

“Este caso demuestra con exactitud cómo operan las organizaciones criminales transnacionales y cómo pretendemos desmantelarlas mediante una labor policial proactiva”, declaró el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida.

? #EEUU | Un jurado federal de EU declaró culpables a dos hombres por participar en un plan para robar 30 kilos de fentanilo, 45 kilos de metanfetamina y dinero, en una operación que habría sido ordenada por un presunto integrante del Cártel de Sinaloa.



?? Kevin Albornos, de 29? pic.twitter.com/Fjym3kgpOr — Michelle Rivera (@michelleriveraa) August 12, 2026

Nueve condenados, y un sospechoso permanece prófugo

Con las condenas de Albornos-Martínez y Landazury-Albornos, nueve personas han sido declaradas culpables como parte de esta investigación federal. Carillo-Piz es el único acusado que permanece pendiente del proceso y continúa prófugo en México. “Continuaremos trabajando con nuestros socios federales, estatales y locales para identificar, desarticular y enjuiciar a las redes criminales violentas que amenazan a nuestras comunidades”, afirmó Reding Quiñones.

La investigación está a cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina del Sheriff del Condado de Broward (BSO). El caso se desarrolla mientras el gobierno del presidente Donald Trump mantiene una ofensiva contra organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas en América Latina.

Washington ha designado al Cártel de Sinaloa y al Tren de Aragua como organizaciones terroristas, una medida que ha generado rechazo del gobierno mexicano. En Venezuela, autoridades también han sostenido que el Tren de Aragua fue expulsado del país. Las autoridades estadounidenses, entretanto, han intensificado sus investigaciones contra redes transnacionales que consideran una amenaza para la seguridad pública.

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