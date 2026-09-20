Alerta de seguridad para Medio Oriente obliga a Donald Trump a retornar a la Casa Blanca

El fin de semana programado por el presidente Donald Trump para descansar en la residencia de Camp David se vio interrumpido por una alerta de seguridad emitida por el Departamento de Estado (DOS) para Medio Oriente ante la escalada bélica que se registra a raíz de nuevos ataques efectuados en contra de Arabia Saudita por parte de los miembros del movimiento político-religioso e insurgente yemení denominado Ansar Allah (“partidarios de Dios”), al cual popularmente se conoce como los hutíes.

Respaldada por Irán, durante esta semana, la agrupación armada ha extendido su dominio prácticamente a toda la costa yemení del mar Rojo incluyendo puertos estratégicos y el reciente control de la isla de Perim.

Dicha situación le otorga una posición de dominio directo sobre el estrecho de Bab al-Mandeb, una de las rutas comerciales marítimas y energéticas más transitadas de todo el planeta, lo cual pone en riesgo el comercio de petróleo a nivel global.

A pesar de saber que Irán respalda a los mal llamados hutíes, el gobierno estadounidense decidió no intervenir para frenarlos y eso ha dado pie a que hayan comenzado a lanzar ataques en contra de algunos puntos de Arabia Saudita uno de los dos vecinos con quienes Yemén comparte frontera.

De hecho, se confirmó que este sábado intentaron dirigir un misil balístico en contra de la ciudad de Riad, pero el proyectil alcanzó a ser interceptado al igual que sucedió con otros dirigidos hacia la ciudad portuaria de Yanbu, en el mar Rojo, donde termina un importante oleoducto saudí, así como en Taif, Baysh y Farasan.

Middle East: Due to tensions in the Middle East, the security environment remains complex with the potential for unforeseen escalation. Americans currently in the Middle East should exercise heightened vigilance and be aware of potential flight cancellations, airspace closures,? pic.twitter.com/TPj23kFFzo — TravelGov (@TravelGov) September 19, 2026

Ante la escalada bélica, el DOS emitió un comunicado dirigido a los estadounidenses que se encuentran en Medio Oriente sugiriéndoles extremar precauciones y no exponerse innecesariamente, pues se prevé que haya más intentos de ataques.

“Este conflicto militar tiene el potencial de intensificarse rápidamente. Los estadounidenses que se encuentren fuera de Oriente Medio deberían reconsiderar seriamente sus viajes hacia y a través de la región. Quienes viajen hacia o desde la región deben mantenerse informados sobre las operaciones de los aeropuertos y las aerolíneas”, detalla el documento.

Debido a la situación, el presidente Trump decidió volver a Washington para estar atento y decidir, si modifica o no, su postura de indiferencia ante el fortalecimiento adquirido por Ansar Allah.

En la cuenta oficial de la Casa Blanca en redes sociales fue compartido un video del republicano de 80 años descendiendo del Marine One muy probablemente para sostener una reunión de gabinete en caso de estimarlo necesario.

President Donald J. Trump lands back at the White House complex following an overnight stay at Camp David. pic.twitter.com/aITYLoM5IG — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 20, 2026

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