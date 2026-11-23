Un jardinero falleció la tarde de este domingo después de que ocurrió el colapso de una grúa en el área de Beverly Hills, en Los Ángeles.

El Departamento de Policía de Beverly Hills (BHPD) informó que el incidente ocurrió aproximadamente a la 1:35 p.m. cerca de la intersección de Sunset Boulevard y Lomitas Avenue.

Los funcionarios del BHPD consideraron que el colapso de la grúa fue un accidente industrial.

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Las autoridades dijeron que se recibieron varias llamadas en el 911 para reportar el derrumbe de la grúa, y cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron a un hombre inconsciente.

El BHPD informó que la persona era un empleado de una empresa de jardinería contratada por la ciudad para realizar labores de mantenimiento de jardinería.

A pesar de los intentos por reanimarlo, los servicios de emergencia determinaron que el jardinero había fallecido. El empleado no ha sido identificado públicamente a la espera de que las autoridades notifiquen a los familiares más cercanos.

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El BHPD dijo que, como consecuencia del accidente, fue necesario el desvío del tráfico vehicular hasta la tarde de este lunes 23 de noviembre para que los operarios pudieran retirar la maquinaria pesada.

La fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles y la División de Seguridad y Salud Ocupacional (Cal/OSHA) fueron notificados este domingo del colapso de la grúa y del fallecimiento del trabajador, mientras que detectives del BHPD comenzaron con la investigación del incidente.

“Nos entristece profundamente el trágico accidente ocurrido hoy, en el que se vio involucrado un empleado de una empresa que presta servicios a la ciudad de Beverly Hills”, declaró el alcalde, Craig Corman.

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“Nuestras condolencias a la familia del trabajador que perdió la vida mientras realizaba labores de mantenimiento de jardines en la ciudad. Una tragedia como esta es verdaderamente desgarradora“, añadió el alcalde.

Las autoridades no proporcionaron información sobre el origen del jardinero fallecido ni su edad aproximada.

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