El asesinato de Juan Pablo Quintero Navidad, alias “El 25”, señalado como sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero, y de su escolta, un militar retirado, fue confirmado por autoridades de Puebla, centro de México, tras un ataque armado ocurrido en Lomas de Angelópolis III, en el municipio de Santa Clara Ocoyucan. El secretario de Gobernación del estado, José Samuel Aguilar Pala, confirmó que una de las víctimas era familiar del fundador del extinto Cártel de Guadalajara, quien enfrenta cargos en Estados Unidos por narcotráfico y por el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985.

“Hubo un atentado (…) El personaje más reconocido fue un familiar de Caro Quintero; junto con él cayó el escolta, un militar retirado”, declaró Aguilar Pala ante medios de comunicación, al referirse al doble homicidio registrado el sábado 21 de noviembre.

La Fiscalía General del Estado (FGE) identificó inicialmente a las víctimas como Juan Pablo “N” y Paulino “N”, ambos originarios de Sinaloa, y confirmó que murieron tras recibir disparos de arma de fuego. De acuerdo con los primeros reportes, policías acudieron al lugar después de recibir una alerta por detonaciones. Al llegar, encontraron a los dos hombres heridos y solicitaron asistencia médica, pero los paramédicos confirmaron que ya no tenían signos vitales.

El ataque ocurrió en el fraccionamiento Parque Michoacán, en Lomas de Angelópolis III, sobre el bulevar de los Lagos, en el cruce con bulevar Morelia.

? El secretario de #Gobernación de #Puebla, Samuel Aguilar Pala:



? Confirma ejecución de sobrino de Caro Quintero y su escolta en #LomasDeAngelopolis.



? Niega que Puebla sea refugio o santuario de capos del narcotráfico. “Ha habido versiones, pero el @Gob_Puebla no va a? pic.twitter.com/dBnX9i8nR7 — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) November 22, 2026

Identifican a “El 25” y a su escolta militar retirado

La confirmación de la identidad de Quintero Navidad ocurrió después de que las primeras versiones periodísticas señalaran que uno de los asesinados podría ser familiar de Rafael Caro Quintero. Aguilar Pala confirmó posteriormente que se trataba de Juan Pablo Quintero Navidad, conocido como “El 25”. El segundo fallecido fue identificado como Paulino “N”, quien, de acuerdo con los reportes difundidos sobre el caso, se desempeñaba como escolta del presunto narcotraficante y había pertenecido al Ejército mexicano.

Las autoridades no han precisado públicamente el historial militar de Paulino ni las circunstancias en las que trabajaba para Quintero Navidad.

Los primeros informes sobre el ataque indican que los agresores escaparon en un automóvil Volkswagen Taos gris. En el lugar también habría sido localizada un arma de fuego calibre .556, aunque las autoridades no han detallado si fue utilizada durante la agresión o si pertenecía a alguna de las víctimas. La Fiscalía estatal informó que inició las investigaciones ministeriales y periciales para reconstruir la mecánica del ataque, recabar evidencias e identificar a los responsables.

Matan a presunto sobrino de Caro Quintero y a su escolta en Lomas de Angelópolis, Puebla



Las víctimas fueron identificadas por la FGE como Juan Pablo "N" y Paulino "N", señalados por medios locales como familiar de Rafael Caro Quintero y su escolta, respectivamente.? — Proceso (@proceso) November 22, 2026

Investigaciones apuntan a presuntas operaciones criminales

El nombre de Juan Pablo Quintero Navidad había aparecido previamente en investigaciones relacionadas con actividades de narcotráfico. En noviembre de 2025, reportes periodísticos señalaron que la Fiscalía General de la República (FGR) lo investigaba bajo el nombre de Juan Carlos Muñoz Martínez, por presuntos vínculos con operadores criminales en Sinaloa y Tamaulipas.

Las indagatorias lo relacionaban con el robo de un avión Hawker 800, matrícula XB-PYZ, ocurrido el 22 de septiembre de 2020 en el Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros, en Temixco, Morelos. La aeronave se estrelló al día siguiente en Guatemala, presuntamente cargada con droga y armas. En ese caso también habría sido señalado Eulalio Tirado Lizárraga, conocido como “Don Lalo”, identificado como un operador originario de Sinaloa con actividades en Monterrey, Nuevo León.

Las investigaciones también mencionaban presuntas conexiones con el aseguramiento de un Jet Falcon que transportaba 1.2 toneladas de cocaína en el Aeropuerto Internacional de Palenque, Chiapas, y de otro avión Hawker 800 con 1.6 toneladas de cocaína en Chetumal, Quintana Roo, ambos casos registrados en 2020.

Sin embargo, las autoridades no han confirmado que esos antecedentes estén relacionados con el doble homicidio de Puebla ni han establecido un móvil. La Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Fiscalía de Puebla, la Guardia Nacional y autoridades federales mantienen coordinación para esclarecer el crimen.

Hasta el momento, no se ha informado sobre arrestos ni sobre la identificación oficial de los presuntos responsables. Tampoco se ha confirmado si el ataque fue resultado de una disputa entre grupos criminales o de alguna otra circunstancia.

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