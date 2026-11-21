Bob Ferguson, gobernador de Washington, estalló en contra de los abusos cometidos por un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras detenían a una persona en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma.

El demócrata de 61 años reaccionó ante la difusión de un video en redes sociales donde se aprecia la violenta manera cómo agentes migratorios detienen a una mujer mientras empujan hacia el piso a otra persona que exigía empatía.

“El ICE está completamente fuera de control. Al igual que muchos estadounidenses, estoy indignado por los agentes enmascarados que no se identifican y que arrastran a la gente fuera de las pasarelas de embarque mientras abordan un vuelo, creando caos en nuestras comunidades.

Las acciones de hoy en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma son solo el ejemplo más reciente de las tácticas profundamente antiamericanas del ICE”, escribió en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

En una rueda de prensa efectuada posteriormente, el mandatario estatal afirmó que se requiere atender el tema migratorio mediante una estrategia distinta a la adoptada por el ICE.

“Necesitamos un sistema de control migratorio y seguridad fronteriza que sea eficaz, ético y humano, y el ICE no lo es. Es irreformable”, enfatizó.

Ante la indignación generada por la detención efectuada por los agentes migratorios este sábado, el ICE emitió un comunicado dirigido a la agencia de noticias Associated Press (AP), donde comparte su versión sobre lo sucedido en la terminal aérea citada cuando detenían a Ricardo Larrondo Mendoza, inmigrante de origen mexicano.

“Permaneció en el país más tiempo del permitido por su visa, en violación de las leyes de nuestra nación”, indica parte de la misiva.

Con respecto a la mujer que aparece en el video descrito, ICE reporta que responde al nombre de Sofía Hernández Mejía y también es mexicana.

Sin embargo, su caso luce más complicado, pues además de haber permanecido más tiempo del permitido en su visa presuntamente les arrojó café caliente a los agentes y eso podría significarle enfrentar cargos con el riesgo de ser encarcelada.

A través de un mensaje compartido en X, Adam Smith, congresista por Washington, se sumó a las muestras de repudio ante la manera de proceder exhibida por el ICE.

“Me preocupa enormemente la actuación de las autoridades de inmigración y creo que el ICE opera como una fuerza paramilitar que representa una grave amenaza para nuestra comunidad.

No cabe duda de que hay que ponerle freno a esta agencia antes de que cause más caos y miedo”, puntualizó.

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