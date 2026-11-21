Atlas no quiere esperar a que termine su participación en el Apertura 2026 para comenzar a planificar el armado de su plantilla rumbo al próximo campeonato y por esa razón la directiva busca encontrar refuerzos de calidad y para eso ha volteado a Europa con la intención de repatriar no solo a Johan Vásquez, sino también a Edson Álvarez.

Aunque el conjunto rojinegro se encuentra instalado en zona de clasificación y se prepara para pelear en la Liguilla, la directiva tapatía ya trabajaría en los refuerzos del Clausura 2027 con la mira puesta en dar uno de los grandes bombazos del mercado al fijarse en Johan Vásquez, defensa del Genoa.

? Atlas reportedly targets Genoa and Mexico captain Johan Vásquez for a potential transfer to strengthen their defense for Clausura 2027, with initial inquiries underway but no formal offer yet, according to Karen Peña.https://t.co/vQBvCFbapH#ForzaGenoa #SerieA — TransferFeed (@transferfeedcom) November 21, 2026

El capitán de la Selección Mexicana y actual referente del Genoa en la Serie A de Italia figuraría como el deseo número uno de la institución jalisciense para apuntalar su defensa central. Al interior de la cúpula rojinegra existiría una valoración sumamente positiva sobre el nivel y liderazgo del zaguero sonorense, por lo que verían con inmejorables ojos su regreso al fútbol mexicano.

Para lograr este fichaje de alto impacto, la apuesta económica de Atlas tendría que ser muy fuerte en el próximo mercado de transferencias. Los altos mandos del club estarían dispuestos a desembolsar una suma considerable de dinero para adquirir la carta del defensor mexicano y convencerlo de abandonar el balompié europeo para volver a la Liga MX.

De acuerdo con los primeros reportes del entorno tapatío, los Zorros ya habrían comenzado a sondear a la gente cercana al futbolista para conocer su postura actual y explorar la viabilidad de una eventual negociación.

Sin embargo, estos acercamientos todavía se encuentran en una fase muy temprana y, por el momento, no existe una oferta formal sobre la mesa ni un acuerdo que permita dar por encaminada la operación.

Conscientes de la complejidad que implica sacar de Europa a un titular indiscutible del combinado nacional, la directiva de Atlas ya tendría diseñada una estrategia de respaldo.

En caso de que las gestiones por Johan Vásquez no lleguen a buen puerto, los rojinegros tendrían lista una segunda alternativa de peso en el mercado local con el nombre de Jesús Orozco Chiquete, actual defensor de Cruz Azul.

Johan Vásquez estaría en la mira del Atlas según versiones extraoficiales. Crédito: Gregorio Borgia | AP

Por el zaguero de La Máquina, el conjunto tapatío también estaría en disposición de realizar una inversión económica muy importante para convencer a la directiva cementera de desprenderse de sus servicios.

De esta manera, Johan Vásquez encabezaría la lista de prioridades en la Madriguera, pero Chiquete se mantendría firme en la órbita como un plan alternativo de lujo si la primera opción no logra concretarse.

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