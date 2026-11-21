El Atlas dejó escapar una victoria de oro molido en la frontera al empatar 3-3 frente a FC Juárez con un penalti de último minuto, resultado que cayó como un auténtico balde de agua fría en la madriguera y dejó en el aire su cuarto puesto de la tabla general rumbo a la Liguilla.

Para la escuadra dirigida por Hernán Crespo, este desenlace tuvo un amargo sabor a hiel, pues apenas 60 segundos antes del silbatazo final tenían en la bolsa 3 puntos vitales que les aseguraban cerrar la fase regular dentro de los primeros 4 lugares del campeonato.

Con las frías matemáticas sobre la mesa, la igualada en el Estadio Olímpico Benito Juárez compromete seriamente las aspiraciones de los Zorros, quienes ahora dependen de una combinación de resultados en el resto de la jornada y podrían caer hasta el sexto peldaño.

El encuentro en territorio chihuahuense resultó una auténtica montaña rusa de emociones que puso a prueba los nervios del conjunto tapatío, especialmente cuando los Bravos pegaron primero en la recta final del compromiso para tomar ventaja en el marcador.

Corría el minuto 74 cuando Lucas Martínez Dupuy apareció dentro del área para firmar el 2-1 provisional a favor de los fronterizos, anotación que puso contra la pared a la oncena encabezada por el estratega argentino conocido como el Valdanito.

Lejos de bajar los brazos ante el panorama adverso, los Rojinegros echaron mano de su mejor arma en el torneo, su poderío ofensivo, para protagonizar una brava reacción que parecía encaminarlos hacia una hazaña memorable en patio ajeno.

Primero fue Juan José Sánchez Purata quien se sumó al ataque al minuto 84 para emparejar los cartones, encendiendo la ilusión de una remontada que terminaría de cristalizarse ya dentro del tiempo agregado ante la desesperación del cuadro local.

Cuando el reloj marcaba el minuto 90+4, el juvenil Elías Montiel mandó el balón al fondo de las redes para decretar el 2-3 que colocaba al Atlas en los cuernos de la luna y le entregaba prácticamente en bandeja de plata el cuarto escalón de la clasificación.

Sin embargo, la alegría tapatía se esfumó en un abrir y cerrar de ojos y todo el esfuerzo se fue directo a un saco roto por una desatención defensiva que terminó costando carísima en el suspiro final del partido.

Apenas 1 minuto después del tanto de Montiel, la zaga atlista cometió una inocente mano dentro de su propia área, infracción que el silbante Adonai Escobedo no dudó en sancionar como pena máxima para el conjunto fronterizo.

Desde los 11 pasos, el panameño José Luis Rodríguez asumió la responsabilidad con temple de acero y venció la cabaña rojinegra para sentenciar el 3-3 definitivo, desatando la locura en la frontera y dejando a los Zorros haciendo cuentas.

Ahora, el cuadro de Hernán Crespo deberá prender veladoras y esperar tropiezos de sus perseguidores directos en el cierre de la fecha para saber si logra sostenerse en el cuarto sitio o si tendrá que conformarse con una posición más incómoda en la fiesta grande.

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