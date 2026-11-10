Exportero mexicano es detenido en Estados Unidos por vender relojes falsificados

El exportero profesional mexicano Pedro Hernández Calderón ha sido arrestado y puesto bajo estricta custodia de las autoridades federales en Estados Unidos, tras ser acusado formalmente de participar de manera activa en un complejo esquema de tráfico internacional de mercancías falsificadas.

El exguardameta de 45 años, quien desarrolló una carrera destacada en el futbol nacional militando en clubes de la Primera División como Atlas, Santos Laguna y Necaxa, permanecerá encarcelado de manera preventiva en Texas mientras se desarrollan las investigaciones penales correspondientes en su contra.

?? ¡EXFUTBOLISTA MEXICANO, ACUSADO EN ESTADOS UNIDOS!



Pedro “N”, exguardameta con pasado en Atlas, Santos Laguna y Necaxa, enfrenta cargos federales en Estados Unidos por su presunta participación en una operación internacional de tráfico de relojes de lujo falsificados.



De? pic.twitter.com/Hnc6yHfPH7 — AS México (@ASMexico) November 10, 2026

De acuerdo con la querella criminal presentada formalmente por el Departamento de Justicia de ese país, el exdeportista operaba una compañía de importación y exportación asentada en la localidad de Laredo, Texas.

La infraestructura legal y física de dicha empresa era empleada presuntamente para recibir cargamentos de relojes apócrifos de alta gama que eran enviados desde diversos puntos, con el único propósito de redistribuirlos de manera ilegal a potenciales clientes localizados en distintas regiones del territorio mexicano.

El caso cobró una enorme relevancia internacional a inicios de octubre de 2026, cuando agentes de seguridad interceptaron en el aeropuerto de Anchorage, Alaska, un paquete sospechoso que contenía cuatro réplicas de relojes de marcas de lujo destinadas al almacén del exjugador en Laredo.

Tras ejecutarse dicha incautación de mercancía, los investigadores de Alaska coordinaron esfuerzos con las agencias de inteligencia del sur de Texas para rastrear las operaciones comerciales vinculadas a los domicilios registrados.

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Pedro “N”, exguardameta con pasado en Atlas, Santos Laguna y Necaxa, enfrenta cargos federales en Estados Unidos por su presunta participación en una operación internacional de tráfico de relojes de lujo falsificados.



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Las indagatorias judiciales revelaron que, en el período comprendido entre junio de 2025 y octubre de 2026, se registraron múltiples envíos delictivos bajo el mismo método de operación a las direcciones asociadas a la empresa del exguardameta.

Las autoridades norteamericanas estiman que el valor comercial conjunto de los relojes de lujo traficados habría alcanzado la estratosférica cifra de 5.4 millones de dólares en el mercado legal si se hubiera tratado de piezas completamente auténticas.

En la recopilación de evidencia documental, que incluye fotografías, registros de mensajería y comunicaciones digitales, intervinieron agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la división criminal del IRS y el Servicio Postal estadounidense.

?El exfutbolista mexicano Pedro Hernández-Calderón, de 45 años, fue acusado en Estados Unidos de tráfico de productos falsificados y permanece bajo custodia mientras enfrenta el proceso penal.



De acuerdo con la denuncia, habría operado una red de importación y exportación de? pic.twitter.com/UYp8yEFOSe — Azucena Uresti (@azucenau) November 10, 2026

De ser encontrado culpable al término del juicio conducido por la fiscalía federal adjunta, Pedro Hernández Calderón podría enfrentar una severa condena de hasta 10 años en una prisión federal y una multa económica de 2 millones de dólares.

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