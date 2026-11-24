Huyeron de Estados Unidos para evitar las detenciones y deportaciones impulsadas por el gobierno de Donald Trump, pero al llegar a Canadá se encontraron con una nueva amenaza, la separación de sus hijos o de su pareja para poder buscar protección.

La situación afecta a familias haitianas que intentan encontrar refugio en territorio canadiense después de perder el Estatus de Protección Temporal (TPS) que les permitía permanecer legalmente en Estados Unidos.

Un reportaje de The New York Times documentó varios casos de padres que fueron rechazados en la frontera canadiense, mientras sus hijos o sus parejas recibieron autorización para ingresar. Algunos menores terminaron viviendo con familiares en Montreal, lejos de uno de sus progenitores.

Uno de los casos es el de Keyla François, de 30 años, quien salió de Springfield, Ohio, junto con su esposo y sus dos hijos pequeños. La familia esperaba establecerse en Canadá, donde el padre tenía dos hermanos con estatus legal. Sin embargo, las autoridades determinaron que François no cumplía los requisitos para entrar.

“Les supliqué: ‘Por favor, déjenme ir con mis hijos'”, recordó la mujer, según el diario.

Las reglas de asilo complican el ingreso

El problema está relacionado con el Acuerdo de Tercer País Seguro entre Estados Unidos y Canadá, que generalmente impide solicitar asilo en territorio canadiense a quienes llegan desde Estados Unidos.

El tratado contempla excepciones para personas que tienen familiares cercanos en Canadá, pero no incluye automáticamente a los familiares políticos. Por eso, en algunos casos, un padre puede cumplir los requisitos mientras su pareja queda excluida.

Entre el 1 de enero y el 16 de noviembre, más de 1,300 personas fueron rechazadas en la frontera norte por no cumplir las condiciones del acuerdo, de acuerdo con los datos citados por el diario.

No existe un registro oficial del número de familias separadas, pero abogados entrevistados por el medio señalaron que conocen decenas de situaciones similares.

El miedo a perder a sus hijos

La eliminación del TPS para Haití, que dejó a cientos de miles de personas en riesgo de detención y deportación, aceleró la salida de familias que habían construido una vida en Estados Unidos.

François y su esposo trabajaban en un centro de distribución de Amazon, habían comprado un automóvil y tenían una vivienda en Ohio. Su estabilidad terminó cuando perdieron la protección migratoria.

Durante su intento de cruzar a Canadá, las autoridades estadounidenses los detuvieron después de que el ingreso de François fuera rechazado. La pareja relató que recibió un ultimátum: si no aceptaban regresar a Haití, serían trasladados a centros de detención y podrían quitarles a sus hijos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no comentó esas condiciones.

Finalmente, el padre y los niños pudieron ingresar a Canadá, pero François quedó bajo custodia migratoria en Estados Unidos, a miles de kilómetros de ellos.

La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá sostiene que no separa a las familias que llegan juntas y afirma que pueden regresar unidas a Estados Unidos. Sin embargo, para quienes temen ser detenidos o deportados, esa alternativa puede significar volver precisamente al peligro del que intentaban escapar.

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