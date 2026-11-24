El narcotraficante Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “Chapo Isidro”, será juzgado en territorio mexicano y, por el momento, no será extraditado a Estados Unidos, confirmó la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy.

La fiscal informó que el detenido deberá responder primero ante las autoridades judiciales mexicanas, luego de que el Gobierno estadounidense solicitara formalmente su extradición para enfrentar cargos relacionados con el tráfico de drogas.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de entregar al presunto narcotraficante a las autoridades de Estados Unidos, Godoy reiteró que el proceso judicial se llevará a cabo en México.

“Vamos a juzgarlo aquí en el país”, señaló la funcionaria ante medios de comunicación, después de reunirse con integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Enfrenta acusaciones en México y EE.UU.

Fausto Isidro Meza Flores fue detenido el viernes 20 de noviembre durante un operativo de fuerzas federales en Guasave, Sinaloa, en el que también fueron capturados otros dos hombres.

Los tres detenidos comparecieron ante un juez. La Fiscalía los acusó de los delitos de posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como delitos contra la salud por la posesión de metanfetamina con fines de comercio.

Mientras se resuelve su situación jurídica, los detenidos permanecerán en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

En territorio estadounidense, Meza Flores es señalado por presuntos vínculos con el tráfico internacional de drogas y figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el FBI, que ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su captura.

La detención fue resultado de labores de inteligencia y colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

La extradición queda en pausa

La decisión de que el “Chapo Isidro” enfrente primero a la justicia mexicana representa que, al menos por ahora, no será entregado de manera inmediata a Estados Unidos, pese a la solicitud formal presentada por ese país.

La FGR también informó que existen otras órdenes de aprehensión relacionadas con presuntos integrantes de la organización criminal, las cuales podrían ejecutarse posteriormente.

Por el momento, el proceso judicial en México será el primer paso para determinar la situación legal de Meza Flores, mientras las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.

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