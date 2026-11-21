Una cobertura periodística se convirtió en un momento de alto riesgo para Jesús Adrián Ibarra, reportero de Meganoticias, luego de que fuera sorprendido por detonaciones de arma de fuego mientras informaba sobre los hechos violentos registrados la noche del viernes 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa.

El comunicador se encontraba en la zona realizando su labor informativa cuando comenzaron a escucharse disparos, situación que quedó registrada durante su transmisión y evidenció el peligro al que se enfrentan los periodistas al cubrir acontecimientos relacionados con la violencia y el crimen organizado.

En las imágenes difundidas por Meganoticias se observa cómo el reportero continúa con su labor informativa en medio de un escenario de tensión, mientras las detonaciones interrumpen la cobertura.

Captura de “El Chapo Isidro” desata jornada violenta

Los acontecimientos se registraron en medio de una fuerte movilización de fuerzas federales tras la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, señalado como líder del Cártel de Guasave.

Se reporta operativo de seguridad, agresión contra personal federal y hechos violentos en el municipio de Guasave. Reporte de la información hasta el momento con Adrián Ibarra. pic.twitter.com/rSjoIeARfx — MeganoticiasCuliacán (@Meganoticiascln) November 21, 2026

Su captura provocó una serie de hechos violentos en distintos puntos de la región, entre ellos enfrentamientos armados, bloqueos carreteros y vehículos incendiados.

Los enfrentamientos habrían involucrado a civiles armados y elementos de fuerzas federales, lo que generó una situación de incertidumbre entre los habitantes.

Ante el panorama de inseguridad, autoridades municipales exhortaron a la población a permanecer resguardada y evitar desplazamientos por las zonas donde se desarrollaban los operativos.

Periodistas, en riesgo durante la cobertura

El caso de Jesús Adrián Ibarra es solo uno más de los riesgos que enfrenta el gremio periodístico al documentar hechos de violencia en zonas donde se desarrollan enfrentamientos armados.

La cobertura en Guasave dejó imágenes de los momentos de tensión que se vivieron durante una noche marcada por detonaciones, movilización de fuerzas de seguridad y temor entre la población.

Mientras las autoridades continuaban con las acciones para recuperar el orden en la región, el municipio permanecía bajo un ambiente de alerta tras los acontecimientos derivados de la captura de “El Chapo Isidro”.

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