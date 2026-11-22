El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Jim McDonnell, confía en conservar su cargo después de reunirse con la alcaldesa electa, Nithya Raman.

La permanencia de McDonnell como jefe del LAPD fue uno de los temas principales de Raman en su campaña por la alcaldía de Los Ángeles en la que tuvo como contendiente a Karen Bass, alcaldesa desde 2022.

McDonnell fue anunciado como responsable del LAPD el 4 de octubre de 2024 y tomó juramento el 14 de noviembre del mismo año como el jefe 59 en la historia del departamento, como reemplazo del jefe interino Dominic Choi.

Sigue leyendo: LAPD detiene a decenas de personas en operativo contra tomas de calle

McDonnell dijo que ha sostenido varias reuniones con Raman, la más reciente este jueves 19 de noviembre.

“Hemos hablado abiertamente sobre algunos de los temas que surgieron durante la campaña, y proporcionamos nuestras cifras para respaldar nuestra postura, lo cual ha sido productivo. También hablamos sobre la planificación olímpica y nuestra posición al respecto”, declaró McDonnell, en una entrevista con la cadena ABC.

McDonnell dijo que el tono de Raman sobre lo que había expresado durante su campaña cambió después de las reuniones que han tenido en los días recientes.

Sigue leyendo: Alarma en Los Ángeles: aumentan 50% los tiroteos policiales

“El tono ha sido muy cordial, muy profesional, muy proactivo y siempre en busca del bienestar de la ciudad”, expresó el jefe del LAPD. “La seguridad pública ha sido una prioridad en todas nuestras conversaciones, así que estoy muy satisfecho con eso”.

Después de ganar la votación el 3 de noviembre, Nithya Raman toma la alcaldía de Los Ángeles a partir del lunes 14 de diciembre de 2026.

Durante su campaña por la alcaldía, Raman aseguró que, en caso de ganar las elecciones del 3 de noviembre, entre sus primeras acciones que tomaría sería despedir a Jim McDonnell.

Sigue leyendo: Activistas acusan al LAPD de colaborar con ICE en redadas en Los Ángeles

Raman también acusó al Departamento de Policía de Los Ángeles de proteger y colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las redadas, algo que niega McDonnell.

Después de las reuniones con la alcaldesa de Los Ángeles electa, McDonnell confía en mantenerse en el puesto hasta los Juegos Olímpicos LA28.

El jefe de policía de Los Ángeles negó que esté llevando una campaña pública para conservar su cargo, en la próxima administración de Nithya Raman.

Sigue leyendo: Vandalismo en Los Ángeles genera preocupación en alcaldesa

“Este es el mayor privilegio de mi carrera, poder liderar a los hombres y mujeres del Departamento de Policía de Los Ángeles. Y lo he estado haciendo durante dos años”, expresó.

McDonnell dijo que han obtenido resultados extraordinarios, con eventos importantes, sin mencionar el trabajo diario en Los Ángeles.

El responsable del LAPD afirmo que han estado en una buena posición en ese sentido, por lo que confió en que pueda continuar al frente de la corporación durante el mandato de Nithya Raman como alcaldesa de Los Ángeles.

Sigue leyendo:

· Descubre cómo puedes unirte a la policía de Los Ángeles

· Delitos van a la baja en Los Ángeles en 2024

· Policía dice que mujer de Hawaii que desapareció en Los Ángeles cruzó la frontera a México