Alarma en Los Ángeles: aumentan 50% los tiroteos policiales

En un 50% aumentaron los tiroteos en los que estuvieron involucrados oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

De acuerdo con el jefe del LAPD, Jim McDonnell, en lo que va del año, el departamento ha registrado 31 tiroteos en los que han participado oficiales de policía, en comparación con los 21 que se contabilizaron durante el mismo periodo el año pasado, lo que representa un aumento del 47.6%.

“El promedio de cinco años es de 32 incidentes anuales. Con 31 ya en los primeros nueve meses, los totales de fin de año están en camino de alcanzar, o posiblemente superar, el promedio histórico, dado que quedan cuatro meses para que termine 2025″, dijo.

Sigue leyendo: Policía de Los Ángeles encuentra un cadáver dentro de un Tesla confiscado y registrado a nombre del cantante D4vd

McDonnell habló de los datos más recientes del LAPD durante la reunión de la Comisión de Policía que se llevó a cabo este martes.

Según McDonnell, cerca del 82% de los casos de tiroteos en los que estuvieron involucrados los oficiales comenzaron con ciudadanos que llamaron al Departamento de Policía de Los Ángeles para solicitar ayuda en lugar de una aplicación proactiva de la ley.

“South Bureau continúa representando la mayor parte de los incidentes, siendo las divisiones Suroeste, Rampart, Sudeste y Olympic las más afectadas”, expresó el jefe de la policía.

Sigue leyendo: Policía de Los Ángeles deja de proteger a la exvicepresidenta Harris

Pese a que las armas de fuego fueron el principal recurso de los oficiales, McDonnell dijo que aproximadamente en un tercio de los casos se empleó una herramienta menos letal.

El jefe del LAPD mencionó que aproximadamente uno de cada cuatro sospechosos presentaba algún síntoma de enfermedad mental.

Cuando los miembros de la comisión de policía le preguntaron si era pertinente aumentar el uso de munición menos letal, McDonnell les comentó que ese recurso siempre es la primera opción.

Sigue leyendo: Mujer fallece en accidente que involucra a un conductor ebrio en Los Ángeles

McDonnell mencionó que, a menudo, el tiempo es lo que impide el uso de armas menos letales, y si en un incidente alguien se encuentra armado, no se puede utilizar la fuerza menos letal.

“Hay que usar lo que esté a nuestro alcance para que suelte el arma y se rinda, pero cuando surge la oportunidad y alguien lleva un bate, un tubo o un cuchillo, y se puede mantener la distancia entre los agentes, el público y el sospechoso, entonces, sin duda, la fuerza menos letal es la primera opción”, dijo.

“En un tercio de los casos analizados, esa oportunidad se presentó, pero siempre intentamos obtener ventaja cuando recibimos una llamada, cuando observamos que no nos acercamos más de lo estrictamente necesario al sospechoso”, añadió el jefe del LAPD.

Sigue leyendo: Encuentran a hermanos hispanos desaparecidos en Los Ángeles

McDonnell dijo que, de esa manera, pueden contar con la ventaja del tiempo y la distancia para intentar desescalar una situación y únicamente recurrir a la fuerza letal cuando no se tenga otra alternativa.

Sigue leyendo:

· SWAT controla situación y arresta a hombre armado en Los Ángeles

· Capturado en Los Ángeles individuo relacionado con crimen en Washington

· ICE detiene a joven hispano con discapacidad en escuela de Los Ángeles