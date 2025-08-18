SWAT controla situación y arresta a hombre armado en Los Ángeles

Un hombre armado fue arrestado después de permanecer atrincherado durante varias horas en una casa, con la amenaza de dispararle a un miembro de su familia, la mañana de este lunes en el distrito de Arleta, en Los Ángeles.

Oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) respondieron poco después de la 1:00 a.m. al caso de atrincheramiento en una casa en Gruen Street, en Arleta, cerca de Beachy Avenue Elementary School.

Update: Suspect was taken into custody without further incident. Blocked streets will open shortly. Thank you to our community partners for your patience and support. — LAPD PIO (@LAPDPIO) August 18, 2025

El sujeto estuvo atrincherado en el interior de la vivienda en poder de varias armas, entre ellas un rifle tipo AR, hasta que las autoridades consiguieron arrestarlo alrededor del mediodía.

“Ahora mismo, la situación sigue en curso. Es inestable“, dijo el oficial del LAPD, Charles Miller, antes de la detención del sospechoso. “Hay peligros, por eso hemos evacuado a los vecinos, formular un plan e intentar detener al sospechoso lleva tiempo”.

Las autoridades dijeron que el hombre, de 40 años, fue hospitalizado el domingo por una sobredosis de drogas y después de ser dado de alta se fue a la casa de su familia.

Aproximadamente a la 1:00 a.m. de este lunes, en el 911 se recibió la llamada de una madre que avisó que uno de sus hijos le estaba apuntando con un arma a su propio hermano.

La mujer expresó su preocupación por su hijo, quien actuaba de forma errática, y reiteró que acababa de ser dado de alta del hospital por una sobredosis de drogas. Mencionó también que era un delincuente convicto y que tenía acceso a múltiples armas, incluidos rifles de asalto.

Mientras el sujeto amenazaba a su hermano, las demás personas que se encontraban en la casa lograron evacuar de forma ilesa.

Tan pronto como llegaron al lugar, oficiales del LAPD evacuaron a los residentes de casas cercanas en Gruen Street, en la intersección con Canterbury Avenue, entre Van Nuys Boulevard y Terra Bella Street.

Al lugar acudió un escuadrón SWAT del Departamento de Policía de Los Ángeles, el cual mantuvo las negociaciones durante horas con el sospechoso, quien varias veces dijo que no saldría y exigió que las autoridades obtuvieran una orden judicial.

Debido a la presencia de los oficiales de policía desde las primeras horas del lunes, los directivos de Beachy Avenue Elementary School cancelaron las actividades en sus instalaciones y redirigieron a sus estudiantes a Canterbury Avenue Elementary School.

“El campus de Beachy Elementary School permanecerá cerrado hasta nuevo aviso“, dijo un portavoz del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD).

“Sin embargo, nuestros maestros y personal de apoyo estarán disponibles en Canterbury Elementary School para atender las necesidades educativas de sus estudiantes. También contaremos con el apoyo del equipo de salud mental de la escuela”, agregó el portavoz.

Aproximadamente a las 11:00 a.m., el LAPD confirmó que el sospechoso había sido arrestado después de una negociación de nueve horas.

