Redadas en Las Vegas: qué está pasando realmente y a quiénes está buscando ICE

En Las Vegas no hay, por ahora, evidencia de redadas masivas recientes que cambien el escenario migratorio en la ciudad. Lo que sí existe —y genera preocupación— es la continuidad de operativos selectivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), enfocados en personas con órdenes de deportación o antecedentes.

La diferencia no es menor. En el lenguaje cotidiano, cualquier arresto vinculado a inmigración suele describirse como “redada”, pero en la práctica las autoridades federales vienen priorizando acciones dirigidas, con objetivos específicos y generalmente basadas en expedientes previos. Esto incluye detenciones en domicilios, en la vía pública o en lugares de trabajo, pero no operativos amplios y simultáneos en barrios enteros, que son los que históricamente se asocian con redadas masivas.

Muchas familias inmigrantes en EE.UU. preparan planes de emergencia para proteger a sus hijos ante una posible detención migratoria. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

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Por qué crece la percepción de que hay “más redadas”

En las últimas semanas, organizaciones comunitarias y redes de apoyo a inmigrantes en Nevada han difundido alertas sobre la presencia de agentes federales en distintas zonas del área metropolitana de Las Vegas. Esas advertencias cumplen una función preventiva, pero también contribuyen a una sensación de mayor intensidad en los operativos.

A esto se suma la circulación de videos y testimonios en redes sociales, muchas veces sin contexto completo. Un arresto puntual puede viralizarse en cuestión de horas y ser interpretado como parte de un despliegue mayor. En paralelo, el clima nacional en materia migratoria —con debates políticos y cambios administrativos— tiende a amplificar cualquier señal de actividad de ICE.

Cómo actúa ICE hoy en Nevada

Según la propia política operativa de la agencia, los esfuerzos se concentran en personas consideradas de “prioridad”, lo que suele incluir a quienes tienen órdenes finales de deportación, antecedentes penales o reincidencias migratorias. En la práctica, eso se traduce en investigaciones previas, localización de individuos específicos y ejecución de arrestos dirigidos.

En Nevada, estos operativos pueden coordinarse con autoridades locales, aunque la cooperación varía según jurisdicciones y políticas estatales. Las detenciones no siempre ocurren en centros de trabajo; con frecuencia se realizan en domicilios, lo que incrementa la preocupación en comunidades donde la información circula de forma fragmentada.

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Qué deben saber los inmigrantes

Más allá de si se trata de operativos selectivos o no, el impacto en la vida cotidiana es real. Organizaciones como la ACLU recuerdan que todas las personas en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio, tienen derechos básicos frente a una intervención de autoridades federales.

Entre ellos, el derecho a no abrir la puerta sin una orden judicial válida, a guardar silencio y a no firmar documentos sin asesoramiento legal. Este tipo de información se ha vuelto central en campañas comunitarias en ciudades como Las Vegas, donde la incertidumbre suele ser mayor que la información verificada.

El punto clave: evitar el alarmismo sin ignorar el riesgo

Negar la existencia de operativos sería tan impreciso como exagerarlos. ICE sigue activo en Nevada, pero no hay indicios de un despliegue masivo reciente que justifique hablar de redadas generalizadas en la ciudad.

Para quienes viven o trabajan en Las Vegas, la recomendación es simple: informarse con fuentes confiables, entender los propios derechos y evitar tomar decisiones basadas únicamente en rumores o publicaciones virales.

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