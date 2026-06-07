Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6”, hoy 7 de junio

“La Casa de los Famosos 6” está en su etapa culminante y hoy, 7 de junio, otro participante se despedirá de la competencia. El jueves, la periodista Verónica del Castillo fue eliminada al no contar con los votos necesarios para avanzar en la carrera por los $200 mil.

Los nominados son: Yoridán Martínez, Kenny Rodríguez, Josh Martínez y Fabio Agostini. El actor argentino Horacio Pancheri logró salir de la placa al ganar una prueba y consagrarse como uno de los finalistas.

¿Cómo van las votaciones?

Según la encuesta del periodista mexicano Gerardo Escareño, fundador de la plataforma “Vaya Vaya TV”, las votaciones van de la siguiente manera: Fabio y Josh están en el primer lugar con el 27 % de aprobación del público; le sigue Kenny con 24 % y en el último lugar está Yoridán con 21 %.

Si esta aproximación se cumple, el cubano sería el siguiente eliminado y se quedaría en las puertas de la competencia.

La consulta de “De Todo Perú”, canal de YouTube dedicado a los reality shows, tiene resultados similares. En la cima está Fabio, quien se perfila como uno de los favoritos de la competencia; le siguen Josh, Kenny y, en último lugar, Yoridán.

Después de la eliminación de hoy, la próxima semana saldrán otros famosos y solo quedarán los finalistas. Finalmente, el jueves 11 de junio se conocerá el nombre del ganador o la ganadora del reality show.

“La Casa de los Famosos 6” inició hace 111 días y su formato es parecido al de “Gran Hermano”. En el programa, los famosos deben rendirle cuentas a “La Jefa” y seguir sus reglas para poder seguir en competencia.

Seguir leyendo:

· Maripily Rivera explota contra Rosa Caiafa por sus declaraciones sobre “La Casa de los Famosos”

· Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6”, hoy 6 de junio

· Verónica del Castillo es eliminada de “La Casa de los Famosos 6”