Kamala Harris omite el nombre de Joe Biden al citar a los tres presidentes más eficientes de EE.UU.

Kamala Harris, exvicepresidenta de la nación, omitió el nombre de Joe Biden al citar a quienes, bajo su juicio, son los tres presidentes más eficientes en la historia estadounidense.

Durante la conferencia anual de la National Urban League, realizada en Nashville, Tennessee, a la política californiana se le pidió señalar a su Top 3 de los mandatarios cuyo trabajo haya elevado a la grandeza del país en los últimos años.

Para sorpresa de varios demócratas, el gran ausente del listado fue su exjefe Joe Biden.

En primer lugar, señaló a Franklin Delano Roosevelt a quien elogió por “invertir en la gente durante tiempos difíciles”.

Luego citó a John F. Kennedy, así como a Lyndon B. Johnson, en ambos casos por su labor individual.

Incluso hasta mencionó a Barack Obama y su contribución a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

“Si tuviéramos que encontrar un problema que ha aquejado a Estados Unidos durante generaciones, sería un sistema de salud que ha fallado a todos excepto a los ricos”, expresó al respecto.

Kamala Harris aseguró en su libro “107 días” que con más tiempo para campaña quizá el resultado de las elecciones presidenciales hubiera sido otro. (Crédito: Cliff Owen / AP)

Cabe señalar que en “107 Días”, libro que la californiana escribió después de haber perdido las elecciones presidenciales ante Donald Trump, habla sobre su corta campaña en busca de gobernar desde la Casa Blanca, pero también define como una “imprudencia” la decisión del expresidente Joe Biden de postularse con el objetivo de reelegirse.

“Es decisión de Joe y Jill. Todos lo dijimos, como un mantra, como hipnotizados. ¿Fue gracia o imprudencia? En retrospectiva, creo que fue imprudencia. Había demasiado en juego. Esta no era una decisión que debiera haber quedado en manos del ego, de la ambición individual. Debió haber sido más que una decisión personal”, escribió.

A pesar de sus comentarios, recientemente, durante su participación en el podcast “The Diary Of A CEO”, Jill Biden, exprimera dama de la nación, afirmó que su esposo no le guarda rencor a quien fue su mano derecha en la Casa Blanca.

“Siguen siendo amigos… Hablan, ella lo llama o él la llama. Hay que entender a Joe como persona. Él no… guarda rencor”, indicó.

Aunque Harris no supo obtener ventaja de los más de $1,000 millones de dólares que consiguió para su campaña en donativos y terminó avasallada por Donald Trump no descarta volver a contender por la presidencia, pero señala que será hasta después de las elecciones de mitad de mandato cuando defina su posición final.

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