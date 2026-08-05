EE.UU. anuncia recompensa de $100 millones de dólares por 5 líderes del CJNG

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este miércoles acusaciones penales contra cinco líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y ofreció más de 100 millones de dólares en recompensas por información que permita su captura, en una de las acciones más contundentes emprendidas por Washington contra la organización criminal.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal general Todd Blanche informó que las acusaciones fueron presentadas en cortes federales de Nueva York y Washington, D.C., y forman parte de la estrategia para combatir el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas hacia territorio estadounidense.

Entre los principales objetivos figura Juan Carlos Valencia González, alias “El 03” o “El Pelón”, identificado por las autoridades estadounidenses como uno de los máximos dirigentes del CJNG.

Por información que conduzca a su captura se ofrecen hasta 25 millones de dólares, la recompensa más alta anunciada en esta nueva ofensiva.

?HAPPENING NOW: Acting Attorney General @DAGToddBlanche announces new charges and rewards alongside @FBI, @DEAHQ, @DOJCrimDiv, @HSI_HQ, @IRS_CI, and @StateINL for the capture and/or conviction of SENIOR LEADERS of Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), a Designated Foreign? pic.twitter.com/ZPj2fOX4o8 — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) August 5, 2026

Las recompensas por los otros cuatro integrantes de la cúpula del grupo criminal oscilan entre los 2 y 15 millones de dólares, con lo que el monto total supera los 100 millones de dólares.

Las autoridades estadounidenses sostienen que los señalados desempeñan funciones clave en el tráfico internacional de fentanilo, metanfetamina y cocaína, además de coordinar operaciones financieras y de lavado de dinero.

El Departamento de Justicia indicó que esta medida forma parte de una ofensiva más amplia contra el CJNG, organización que Estados Unidos clasifica como grupo terrorista extranjero.

Paralelamente, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra decenas de personas y empresas presuntamente vinculadas a la red financiera del cártel.

Las autoridades estadounidenses reiteraron que la información proporcionada por posibles informantes será tratada de manera confidencial e hicieron un llamado a colaborar para desarticular la estructura de una de las organizaciones criminales que consideran responsables de una parte importante del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

Sigue leyendo:

– La DEA felicitó a México por la captura de “El R1”, importante líder del CJNG.

– “Tony Montana”, hermano de “El Mencho”, se declaró culpable en EE.UU. para evitar ir a juicio.