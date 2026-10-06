Programa “Directo a México” cerrará en noviembre: ¿qué pasará con tus remesas?

Enviar dinero a México desde Estados Unidos seguirá siendo posible, aunque uno de los mecanismos disponibles durante años está a punto de desaparecer. Para los millones de familias que dependen de estos recursos, el cambio obliga a conocer las alternativas antes de que llegue la fecha límite.

El programa “Directo a México” dejará de operar el 20 de noviembre de 2026. El servicio fue creado en octubre de 2003 por el Banco de México (Banxico) y la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) para facilitar transferencias electrónicas entre instituciones financieras de ambos países.

La decisión no significa que se suspendan las remesas. Los mexicanos que viven en Estados Unidos podrán continuar enviando dinero mediante bancos, empresas remesadoras, plataformas digitales y otros servicios financieros.

Banxico informó el 2 de octubre que el cierre será ordenado, después de que los bancos de la Reserva Federal notificaran su decisión de descontinuar el servicio de transferencias electrónicas transfronterizas realizadas mediante “Directo a México”.

¿Qué era “Directo a México”?

El mecanismo permitía enviar dinero desde una cuenta de una institución financiera participante en Estados Unidos hacia una cuenta bancaria en México.

Comenzó a operar en 2003 para facilitar pagos de pensiones del gobierno estadounidense a personas que vivían en México. Desde 2004 también permitió que clientes de instituciones financieras participantes enviaran dinero a cuentas bancarias mexicanas. Los dólares se convertían en pesos y, generalmente, el beneficiario recibía los recursos el siguiente día hábil bancario.

Entre sus características estaban las comisiones bajas, la transparencia en el tipo de cambio y el uso de infraestructura administrada por los bancos centrales de ambos países.

Banxico señaló que el flujo predominante correspondía a pagos de pensiones del gobierno de Estados Unidos. Por ello, su desaparición no implica el fin de las remesas entre ambos países.

¿Qué alternativas existen para enviar dinero a México?

Los usuarios tendrán que elegir otro mecanismo después del 20 de noviembre. Entre las opciones disponibles están:

Transferencias bancarias: permiten enviar recursos desde una cuenta en Estados Unidos a una cuenta bancaria mexicana. Es importante revisar comisión, tipo de cambio y tiempo de entrega.

Empresas remesadoras: ofrecen depósitos bancarios o cobro en efectivo, dependiendo del proveedor. Las tarifas y cotizaciones pueden variar.

Plataformas digitales y fintech: permiten realizar transferencias desde el teléfono hacia cuentas o tarjetas en México. Antes de enviar dinero conviene revisar sus condiciones.

Financiera para el Bienestar (FINABIEN): cuenta con alternativas para enviar remesas. Una de ellas permite transferir de una Tarjeta FINABIEN EE.UU. a una Tarjeta FINABIEN México, con una comisión de $2.99 dólares por operación.

¿Cuánto dinero recibe México en remesas?

El cambio ocurre mientras las remesas mantienen un peso importante para la economía de millones de hogares. Durante 2025, México recibió $62,471.7 millones de dólares en remesas, de acuerdo con Banxico.

Ese monto correspondió a alrededor de 158.6 millones de operaciones, con una remesa promedio de aproximadamente $394 dólares. Los recursos suelen utilizarse para cubrir gastos como alimentos, vivienda, educación y servicios de salud.

El Banco Mundial estimó que las remesas representaron aproximadamente 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2025.

En los primeros ocho meses de 2026, el país recibió $41,801.8 millones de dólares, frente a $40,903.5 millones de dólares durante el mismo periodo de 2025. El aumento fue de 2.2%.

Las transferencias electrónicas concentraron prácticamente todo el flujo, con alrededor de $41,447 millones de dólares entre enero y agosto.

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