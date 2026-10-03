Sorprendente: esto hizo un hombre que encontró $128,000 en un ATM de Bank of America

¿Quién no se ha encontrado con algún billete de dólar? Si tienes mucha suerte, quizás la denominación puede aumentar. Ahora, imagínate encontrarte con un maletín lleno de dinero como en las películas. Eso fue precisamente lo que le pasó a un hombre en un cajero automático de una sucursal de Bank of America en Texas. Lo interesante no está en la cantidad que descubrió, sino en lo que hizo con el dinero, una decisión que no solo pudo cambiar por completo el rumbo de su día, sino también de su vida.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 10 de la mañana del 3 de agosto, en un cajero automático de Bank of America ubicado en Lewisville, una ciudad situada aproximadamente a 48 kilómetros al norte de Dallas. El hombre, de 37 años, estaba acompañado por una mujer de 42 años cuando ambos encontraron una bolsa sobre el cajero.

Pero había algo más: en el lugar también apareció otra bolsa que contenía 19 cheques. La información visible en una de ellas hizo pensar al hombre que el dinero podía estar relacionado con un restaurante Chick-fil-A ubicado cerca del cajero.

En lugar de marcharse con las bolsas, decidió investigar por su cuenta. Condujo hasta el restaurante para intentar localizar al propietario de los fondos. Sin embargo, un gerente le informó que el dinero no pertenecía al establecimiento.

Fue entonces cuando el hombre tomó otra decisión. Llamó al 911 y esperó a que los agentes de la policía de Lewisville llegaran para hacerse cargo del dinero y de los cheques.

La policía encontró más de $128,000 dólares

Cuando los agentes recibieron las bolsas, encontraron un recibo bancario que indicaba cuánto dinero debía contener una de ellas. Para asegurarse de que la cantidad fuera correcta, la policía contó los billetes en dos ocasiones y utilizó además un contador de divisas digital.

El resultado fue exacto: había $128,514 dólares. La cantidad coincidía con la registrada en el recibo y, de acuerdo con la información difundida por CBS News Texas y NBC 5, no faltaba ni un solo dólar.

La investigación permitió establecer que los fondos pertenecían a Bank of America y que estaban bajo la responsabilidad de su proveedor de efectivo, Brinks. Los investigadores consideraron que todo se trató de un error durante el mantenimiento del cajero.

La hipótesis de la policía fue que un técnico de Brinks había trabajado en la máquina y, accidentalmente, dejó la bolsa de dinero encima del ATM. Tampoco encontraron señales que relacionaran los fondos con alguna actividad delictiva.

Bank of America finalmente recuperó el dinero.

No pidió una recompensa por devolverlo

El hombre, cuya identidad no había sido confirmada públicamente en los reportes citados, fue descrito por medios locales como un barbero. Después de entregar los fondos, tampoco pidió una recompensa ni buscó convertirse en protagonista de la historia.

La detective Gina Miller, del Departamento de Policía de Lewisville, explicó que había atendido casos en los que personas devolvían carteras, identificaciones y otros objetos perdidos, pero que nunca había enfrentado un caso de esta magnitud.

“Nunca antes había tenido un caso como este”, declaró Miller a CBS News Texas.

El jefe de policía Brook Rollins también destacó la manera en que actuó el hombre.

“Esta persona ni pestañeó. Lo llevó directamente al lugar donde creía que debía estar”, declaró Rollins a NBC 5.

Las autoridades señalaron que quedarse con el dinero podía haber tenido consecuencias legales, incluida una posible acusación por robo, considerada un delito grave.

Por ahora, el hombre ha preferido mantenerse alejado de los reflectores. Sin embargo, aceptaría asistir a una ceremonia privada si el Departamento de Policía de Lewisville decide reconocer públicamente su conducta.

¿Tú qué hubieras hecho?

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