Skydance: todo lo que te ofrece la unión de Paramount y Warner Bros. Discovery

Hollywood tiene un nuevo gigante y, para el público, su llegada podría cambiar la forma de ver películas, series y noticias. Detrás de la unión entre Paramount y Warner Bros. Discovery hay una apuesta enorme por reunir contenido, plataformas y marcas reconocidas bajo una sola compañía, Skydance, aunque el movimiento también trae dudas sobre precios, empleos y producción cinematográfica.

Paramount Skydance completó la adquisición de Warner Bros. Discovery por $110,000 millones de dólares. La operación crea una compañía que reunirá franquicias como Harry Potter, El Padrino y Juego de Tronos, además de Paramount+ y HBO Max.

La nueva empresa estará dirigida por David Ellison, quien encabezó la operación, y Ynon Kreiz, antiguo director ejecutivo de Mattel. Ambos aseguran que la fusión permitirá competir con mayor fuerza contra los principales grupos de entretenimiento.

“Hoy es un día histórico, no solo para Skydance, sino para toda nuestra industria”, comentó Ellison en un comunicado de Skydance.

¿Qué pasará con Paramount+ y HBO Max?

Uno de los cambios que más interesa a los consumidores está en el streaming. Paramount+ y HBO Max ahora pertenecen al mismo gigante, lo que abre la posibilidad de que sus contenidos terminen integrados en una plataforma o paquete. HBO Max ofrece producciones como Los Soprano, La casa del dragón y Euphoria. Paramount+ cuenta con títulos como Yellowstone, Parques y recreación y NCIS.

La unión podría ampliar las opciones para los suscriptores, pero no necesariamente significará pagar menos. Skydance asumirá una deuda de aproximadamente $80,000 millones de dólares relacionada con la operación y sus ejecutivos esperan ahorrar $6,000 millones de dólares.

Mike Proulx, director de investigación de Forrester, advirtió en BBC sobre el posible impacto en los precios.

“Es poco probable que esto evite aumentos de precios posteriores”, afirmó Proulx.

Para las familias que ya pagan varios servicios de streaming, la llegada de Skydance podría significar más contenido, pero también nuevas tarifas o paquetes.

Habrá más películas, al menos por cinco años

La nueva compañía tendrá que mantener un ritmo determinado de estrenos como parte del acuerdo alcanzado con los estados que se opusieron a la fusión:

Durante los primeros dos años deberá estrenar 30 películas anuales .

. En los tres siguientes, la cifra subirá a 32 .

. En total, serán 156 películas durante cinco años , y la mayoría tendrá que ser de gran escala y llegar a los cines.

, y la mayoría tendrá que ser de gran escala y llegar a los cines. Skydance también deberá estrenar al menos cuatro películas independientes cada año.

Breanne Gilliam, abogada corporativa de Maddin Hauser, señaló que estas obligaciones tendrán una duración limitada.

“Una vez que expiren esas obligaciones, la empresa tendrá mucha más flexibilidad”, afirmó Gilliam. “Las normas temporales no pueden solucionar de forma permanente un cambio estructural del mercado”.

Eso significa que los espectadores tendrán garantizada una importante cantidad de estrenos durante los primeros años. Después, la compañía tendrá mayor libertad para decidir cuánto contenido destina a los cines y cuánto al streaming.

La fusión también amenaza empleos

El enorme tamaño de Skydance tiene otro lado menos atractivo para Hollywood. La compañía busca ahorrar $6,000 millones de dólares, una meta que podría implicar recortes de personal.

Un estudio de CVL Economics para el condado de Los Ángeles estimó que la fusión podría eliminar unos 4,500 empleos directos en cine y televisión, además de generar una pérdida de $1,260 millones de dólares en salarios durante tres años.

Syleecia Thompson, profesora de negocios en la Universidad Nacional, advirtió que el impacto puede extenderse a otros negocios.

“Afecta a las pequeñas empresas, los vendedores, los servicios de catering y las comunidades locales”, afirmó Thompson.

El acuerdo incluye un fondo para capacitación de trabajadores desplazados, pero no impide los despidos.

“Nada en el acuerdo limita los despidos”, señaló Gilliam.

CNN y CBS también cambian de dueño

La operación también reúne a dos importantes marcas informativas de Estados Unidos: CNN y CBS News.

Paramount era propietaria de CBS News, mientras Warner Bros. Discovery controlaba CNN. Ahora ambas quedarán bajo Skydance, en medio de preocupaciones sobre la independencia editorial.

Como parte del acuerdo, Paramount aceptó crear un consejo editorial para ayudar a CNN y CBS a mantener su independencia informativa. Mark Thompson continuará al frente de CNN, mientras Bari Weiss seguirá como redactora jefe de CBS News.

Seth Stern, jefe de defensa de la Fundación para la Libertad de Prensa, cuestionó el mecanismo.

“La junta crea los mismos problemas relacionados con la Primera Enmienda que dice resolver: la intromisión del gobierno en las noticias”, afirmó Stern.

Gilliam también señaló los límites de la medida.

“Una junta de supervisión solo tiene el poder que le otorga el acuerdo. La supervisión sin autoridad es simplemente observación“, señaló.

Para el público, Skydance representa una mezcla difícil de ignorar: más franquicias y contenido bajo un mismo techo, pero también posibles aumentos en el streaming y una profunda reestructuración de Hollywood. El verdadero impacto de la fusión se verá en los próximos años, especialmente en lo que los consumidores paguen y en cuánto contenido llegue finalmente a sus pantallas.

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