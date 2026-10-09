Lyft pagará $272 millones por robo de salarios en California: ¿conductores recibirán dinero?

Miles de conductores que trabajaron para Lyft en California podrían tener derecho a una compensación por el tiempo que pasaron al volante, luego de que la empresa de viajes compartidos acordó pagar $272.5 millones de dólares para resolver una demanda por presunto robo de salarios presentada por los fiscales del estado. El litigio comenzó en 2020 y cuestionó la clasificación laboral de los conductores que prestaron servicios para la plataforma entre 2016 y 2020.

¿Quiénes podrán recibir dinero de Lyft?

De los $272.5 millones de dólares contemplados en el acuerdo, aproximadamente $237 millones de dólares se destinarán a un fondo administrado por terceros para compensar a los conductores elegibles.

La cantidad que podría recibir cada persona dependerá de factores como las horas trabajadas y el total de kilómetros recorridos entre abril de 2016 y diciembre de 2020. Por ahora, no se ha establecido una cantidad individual definitiva para todos los beneficiarios.

El acuerdo todavía necesita la aprobación de un tribunal. Una vez autorizado y cuando Lyft comience a realizar los pagos al fondo, un administrador externo notificará a los conductores que cumplan los requisitos y les indicará cómo presentar la información necesaria para recibir su compensación.

La elegibilidad dependerá de los criterios establecidos para distribuir el dinero, por lo que haber trabajado para la plataforma no garantiza automáticamente un pago.

¿Por qué demandaron a Lyft en California?

La demanda fue presentada en 2020 por el fiscal general de California, Rob Bonta, junto con fiscales de Los Ángeles, San Diego y San Francisco. Las autoridades alegaron que Lyft clasificó incorrectamente a sus conductores como contratistas independientes entre 2016 y 2020, lo que habría limitado su acceso al salario mínimo y otras protecciones laborales contempladas por la legislación estatal.

“Nos enorgullece anunciar esta histórica victoria para los trabajadores, el mayor acuerdo por clasificación errónea en la historia de California”, declaró Bonta en un comunicado.

El fiscal también señaló que muchas personas afectadas pertenecen a comunidades inmigrantes y minorías étnicas.

“Cuando las empresas clasifican erróneamente a sus trabajadores, les niegan protecciones fundamentales y trasladan la carga a los contribuyentes”, afirmó Hydee Feldstein Soto, fiscal de la ciudad de Los Ángeles. “Este acuerdo histórico envía un mensaje claro: las empresas deben cumplir la ley, pagar lo que les corresponde y respetar las normas”.

Lyft aceptó el pago para resolver el litigio, pero mantiene su postura de que no cometió irregularidades.

¿Cuánto ganan los conductores de Lyft?

El caso también refleja las dificultades económicas que enfrentan quienes trabajan mediante aplicaciones de transporte. Entre 2016 y 2020, Lyft registró ingresos acumulados de $9,500 millones de dólares.

De acuerdo con datos recopilados por ShiftTracker, la mayoría de los conductores de la plataforma gana entre $11 y $18 dólares por hora después de descontar sus gastos. Esto significa que el dinero que queda disponible puede ser considerablemente menor que los ingresos brutos obtenidos durante los viajes.

El acuerdo podría representar una compensación importante para los conductores que cumplan los requisitos, pero todavía falta que el tribunal lo apruebe y que se definan los pasos para distribuir los recursos.

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