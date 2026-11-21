La distancia entre Elon Musk y el movimiento MAGA ya provocó una reacción desde la Casa Blanca. El presidente Donald Trump lanzó una advertencia al empresario después de que este negara identificarse con la corriente política que respaldó con cientos de millones de dólares.

“Cuando la gente se desvía de eso, no le va muy bien”, dijo Trump durante una entrevista telefónica con Gabe Gutierrez, de NBC News. Aunque evitó confrontar directamente al dueño de Tesla y SpaceX, dejó claro que considera que alejarse de los principios de MAGA puede tener consecuencias.

Trump también intentó suavizar el mensaje. Llamó a Musk “amigo” y aseguró que tiene buenas intenciones, además de recordar que el empresario lo acompañó durante buena parte de su trayectoria política reciente.

Musk se desmarca del movimiento republicano

La respuesta llegó después de que Musk participara el miércoles en la cumbre DealBook de The New York Times. Durante la conversación, el multimillonario rechazó la etiqueta MAGA y cuestionó la idea de respaldar sin reservas todas las políticas del Partido Republicano.

“No soy MAGA”, afirmó. También explicó que, si el movimiento implica una adhesión ciega a las propuestas republicanas, no está de acuerdo con esa postura.

La declaración contrasta con la actitud que mostró durante la campaña presidencial de 2024, cuando se presentó como “Dark MAGA” en un mitin en Pensilvania y se convirtió en uno de los principales aliados financieros de Trump.

El costo de una apuesta millonaria

Musk también reconoció que no obtuvo los resultados que esperaba después de invertir casi 500 millones de dólares en candidatos republicanos durante las elecciones intermedias de 2026.

“Me siento bastante tonto por haber gastado tanto dinero y no haber visto mucho a cambio”, admitió. Incluso dijo que, si pudiera regresar el tiempo, probablemente habría gastado menos.

El empresario había destinado más de 250 millones de dólares a impulsar la victoria presidencial de Trump en 2024. Después se incorporó al gobierno y encabezó el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), desde donde supervisó recortes en la plantilla federal.

Según TheWrap, la derrota republicana y el cambio de postura de Musk vuelven a poner bajo los reflectores una relación política que ha pasado de la alianza pública a los desacuerdos.

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