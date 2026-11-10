Hinojosa frena posible venta de Boca Chica a Musk y él alerta sobre un gobierno “opresivo”

La llegada de Gina Hinojosa al gobierno de Texas ya comenzó a generar fricciones con uno de los empresarios más poderosos del mundo. La gobernadora electa pidió frenar cualquier decisión sobre la posible venta de terrenos públicos junto a las instalaciones de SpaceX, una medida que provocó una respuesta de Elon Musk, quien advirtió que sus empresas prosperaron en el estado gracias a un gobierno que, según él, no era “opresivo ni extractivo”.

El enfrentamiento gira alrededor de aproximadamente 1,300 acres de terrenos públicos en Boca Chica, en el condado de Cameron, donde se encuentra Starbase, el complejo de SpaceX dedicado a la fabricación y lanzamiento de sus cohetes Starship.

Hinojosa, quien derrotó al republicano Greg Abbott en las elecciones de medio mandato, intervino antes de asumir el cargo. Durante una conferencia de prensa en Austin, el pasado jueves, confirmó que llamó personalmente al director ejecutivo del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas para solicitar que no se tomara ninguna medida sobre el posible acuerdo durante el periodo de transición.

Hinojosa pone un alto al acuerdo

“Vender nuestra playa a Elon Musk es algo casi inimaginable”, declaró la gobernadora electa en una entrevista con CNN.

Hinojosa, quien creció en el sur de Texas, también dejó claro que no pretende cerrar las puertas a las compañías del empresario, pero sí establecer condiciones diferentes para su relación con el estado.

“Podemos tener una sólida relación de trabajo con Elon Musk y sus empresas, pero tiene que ser en nuestros términos”, advirtió.

La polémica no es nueva, desde el pasado mes de octubre se conocía que la comisión estatal de Parques y Vida Silvestre había considerado discutir la posible transferencia de esos terrenos en una reunión a puerta cerrada. Sin embargo, el asunto fue retirado de la agenda y la dependencia aseguró que no contemplaba abordar la venta durante su reunión de noviembre.

Musk advierte sobre un gobierno “opresivo”

La respuesta del dueño de Tesla y SpaceX llegó a través de X. Sin mencionar directamente a Hinojosa, Musk defendió las condiciones que llevaron a sus empresas a instalarse y crecer en Texas.

“SpaceX y Tesla han prosperado en Texas porque no operábamos constantemente bajo un gobierno estatal opresivo y extractivo”, escribió.

El empresario también recordó que decidió trasladar sus principales expansiones y sedes al estado después de considerar que California se había vuelto demasiado complicado por sus impuestos y regulaciones.

La advertencia tiene un peso económico. La gigafábrica de Tesla en Austin emplea a más de 20,000 personas y SpaceX mantiene en Starbase una de sus instalaciones estratégicas.

SpaceX and Tesla have prospered in Texas, because we were not constantly operating under an oppressive and extractive state government.



And I need to be close to the factories, so that I can walk the floor in person. That’s why the first major SpaceX factory was in LA and first? — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2026

El futuro de SpaceX queda en disputa

La disputa también tiene una dimensión ambiental y comunitaria. Boca Chica Beach es una zona costera de gran valor natural, con dunas, humedales y hábitats de especies protegidas. Organizaciones ambientalistas y residentes han cuestionado durante años la expansión de las operaciones de SpaceX en la región.

Hinojosa asumirá el gobierno el 19 de enero de 2027, sin embargo, su petición busca evitar que se tomen decisiones sobre los terrenos antes del cambio de administración.

Por ahora, no existe una venta aprobada ni un acuerdo definitivo con Musk, pero este primer choque anticipa una relación distinta entre el gobierno de Texas y uno de los empresarios que más influencia económica ha tenido en el estado.

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