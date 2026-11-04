“Texas no está en venta”, dice Talarico a Musk tras derrotar al republicano Ken Paxton

“Texas no está en venta”. Con esa frase, el demócrata James Talarico lanzó un mensaje directo a Elon Musk después de derrotar al republicano Ken Paxton en la contienda por el Senado de Estados Unidos. El ganador aseguró que el resultado electoral representa un rechazo a la influencia de los multimillonarios en la política y una oportunidad para cambiar las reglas de financiamiento de las campañas.

En una entrevista con CBS Mornings, Talarico sostuvo que los votantes enviaron un mensaje al empresario, quien destinó millones de dólares a grupos políticos que respaldaron la candidatura de Paxton.

“El pueblo de Texas le envió un mensaje clarísimo al primer trillonario del mundo: Texas no está en venta”, declaró. Y añadió que el poder en el estado y en el país pertenece a los ciudadanos, no a quienes pueden invertir enormes fortunas para influir en las elecciones.

Talarico acusa a Musk de querer un senador a su medida

El demócrata también cuestionó las razones detrás de la millonaria inversión del dueño de Tesla y SpaceX en la contienda texana.

“Creo que quería tener su propio senador personal”, afirmó al explicar por qué considera que Musk destinó tantos recursos para impulsar a Paxton.

Según Talarico, el empresario buscaba un legislador dispuesto a favorecer sus intereses, incluidos proyectos relacionados con terrenos, centros de datos y recursos hídricos.

“Quería un senador que le hiciera lo que le pidiera”, sostuvo.

La participación financiera de Musk en la campaña quedó documentada en los reportes presentados ante la Comisión Federal Electoral. El empresario aportó 158 millones de dólares al Senate Leadership Fund, el principal super PAC republicano para las elecciones al Senado. Posteriormente, ese organismo transfirió cantidades equivalentes a Texas PAC, un grupo que respaldó a Paxton.

Talarico promete combatir el dinero de los multimillonarios

Talarico afirmó que su victoria le da un mandato para impulsar reformas que reduzcan la influencia de los grandes donantes y combatan la corrupción en el gobierno.

“Tenemos que sacar el dinero de la política de una vez por todas”, señaló al hablar de los cambios que espera promover en Washington.

También adelantó algunas de sus prioridades legislativas, entre ellas mejorar la economía familiar, ampliar el acceso a la atención médica e invertir en educación pública.

El demócrata aseguró que buscará acuerdos con legisladores de ambos partidos para avanzar en esas propuestas.

“Vimos una victoria del tamaño de Texas, y eso significa que tenemos un mandato del tamaño de Texas”, dijo.

La victoria de Talarico frente a Paxton marca un cambio histórico para Texas, donde los demócratas no ganaban una elección estatal al Senado desde 1988. Su triunfo también representa un revés para Trump, quien había respaldado al republicano durante la contienda.

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