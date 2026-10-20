Musk promete una acción de SpaceX a millones de niños, pero aún no explica cómo la entregará

Elon Musk volvió a sacudir el debate sobre la riqueza de los magnates tecnológicos con una promesa que, de cumplirse, podría beneficiar a unos 72 millones de menores en Estados Unidos, desea regalarles una acción de SpaceX en 2027. La iniciativa llega en un momento clave para su relación con Donald Trump y mientras las grandes compañías de inteligencia artificial enfrentan cuestionamientos sobre su impacto social.

“El próximo año, regalaré una de mis acciones de SpaceX a cada niño de Estados Unidos. Esta será la primera de muchas”, escribió Musk en su red social X.

Sin embargo, detrás del anuncio todavía hay preguntas sin respuesta, el empresario no detalló cómo distribuirá los títulos, qué edades cubrirá la propuesta ni si el beneficio estará limitado a ciudadanos estadounidenses o incluirá a todos los menores que viven en el país.

¿Cuánto dinero representa regalar una acción de SpaceX?

De acuerdo con un reporte de Axios, Estados Unidos tiene poco más de 72 millones de personas menores de 18 años. Si cada una recibiera una acción y se tomara como referencia el precio de cierre de $146.03 registrado el viernes, el valor total de la promesa superaría los $10,500 millones.

La entrega podría canalizarse mediante las Cuentas Trump, un mecanismo federal de ahorro e inversión para menores que permite recibir aportaciones, incluidas donaciones en acciones. No obstante, esa posibilidad todavía no constituye una confirmación del procedimiento que utilizará Musk.

El presidente Donald Trump elogió públicamente la propuesta y la relacionó con su programa de cuentas infantiles, según informó Business Insider.

La respuesta de Musk a la filantropía de las empresas de IA

El anuncio también llegó después de que Anthropic, empresa dedicada a la inteligencia artificial, informara que destinará al menos 5% de sus acciones a un fondo de beneficio público. La organización plantea utilizar esos recursos para respaldar causas sociales y atender posibles consecuencias de la tecnología, entre ellas el desplazamiento de trabajadores.

Musk cuestionó ese modelo y defendió la entrega directa de acciones a la población. “Recomiendo ofrecer las acciones directamente al público”, publicó en X antes de anunciar su propia propuesta.

Por ahora, la promesa no equivale a una donación ya ejecutada. Su alcance real dependerá de las condiciones, los mecanismos de entrega y la transparencia con que se concrete.

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