Más de 500,000 niños ya reciben las “Cuentas Trump” con un depósito inicial de $1,000

El presidente Donald Trump, anunció que el gobierno federal ya depositó los primeros $1,000 en más de 500,000 “Cuentas Trump”, un programa diseñado para que los niños estadounidenses, incluidos ciertos hijos de inmigrantes, comiencen a generar patrimonio desde su nacimiento mediante inversiones en el mercado de valores.

El anuncio fue realizado desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde Trump encabezó el tradicional toque de campana de apertura de la jornada bursátil acompañado por directivos de la Bolsa de Nueva York (NYSE) y del Nasdaq, un gesto con el que buscó destacar la colaboración entre ambas instituciones financieras.

La información fue publicada por la agencia Reuters, que señala que el programa forma parte de la estrategia económica de la administración para fomentar el ahorro y la inversión a largo plazo entre las nuevas generaciones.

¿Cómo funcionarán las “Cuentas Trump”?

El programa está dirigido a los ciudadanos estadounidenses nacidos entre 2025 y 2028. Cada menor recibirá un depósito inicial de $1,000, recursos que serán invertidos automáticamente en un fondo indexado de bajo costo con el objetivo de generar rendimientos a largo plazo.

Cuando los beneficiarios cumplan 18 años, podrán tomar el control de la cuenta, retirar el dinero o mantener la inversión. Las ganancias estarán sujetas a impuestos al momento del retiro.

Durante la presentación, Trump aseguró que la iniciativa permitirá que miles de familias comiencen a construir riqueza desde una edad temprana.

“Este programa proporciona a los niños nacidos sin recursos económicos importantes activos financieros desde el inicio de sus vidas”, afirmó el mandatario.

El presidente también recomendó no retirar los recursos anticipadamente para aprovechar el crecimiento potencial de las inversiones.

Empresas respaldan la iniciativa

Diversas compañías estadounidenses anunciaron su respaldo al programa mediante aportaciones adicionales o esquemas de contribución para hijos de sus empleados.

Entre las empresas participantes destacan Visa, Dell, Comcast y Micron Technology, esta última con el compromiso de aportar $250 millones para fortalecer las “Cuentas Trump”.

El senador republicano Ted Cruz, quien participó en la presentación del programa, aseguró que la medida busca acercar el mercado financiero a las nuevas generaciones.

“Las Cuentas Trump tienen como objetivo convertir a cada niño y a cada estadounidense en capitalista. Cada uno de nuestros hijos ahora será propietario de las mayores empresas productoras de nuestro país”, declaró.

Aunque los defensores de la iniciativa sostienen que impulsará la educación financiera y el ahorro a largo plazo, algunos especialistas han expresado reservas al considerar que las familias con menores ingresos podrían no contar con recursos suficientes para realizar aportaciones adicionales y aprovechar plenamente el programa.

Curiosamente, este lanzamiento ocurre justo cuando el costo de vida se ha convertido en uno de los principales temas del debate político rumbo a las elecciones intermedias.

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