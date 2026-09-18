Rafael Márquez inyecta a la selección de México una buena dosis de sangre nueva

La primera convocatoria oficial de Rafael Márquez al frente de la Selección de México dejó en claro que el cambio generacional va muy en serio, con una lista de 30 futbolistas que registra un promedio de edad de apenas 25.8 años.

Esta cifra rompe drásticamente con los 27.9 años que promediaba el plantel del proceso anterior y marca una reducción de más de dos años que se explica por la masiva inyección de sangre nueva en el nido tricolor.

??? ¡EL CAMBIO GENERACIONAL LLEGÓ?!



Estos son los 11 jugadores Sub-23 convocados por Rafa Márquez en su primera Fecha FIFA como DT de la Selección Mexicana. ???



?Gilberto Mora, el más joven de la convocatoria.

?Primer llamado para Hugo Camberos, Santi Sandoval y Óscar? pic.twitter.com/MYR8JEYr4f — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) September 18, 2026

El nuevo timonel nacional decidió abrirle las puertas a 12 jóvenes que tienen 23 años o menos para representar el 40 por ciento del plantel, destacando la presencia de los adolescentes Gilberto Mora, Santiago Sandoval y Hugo Camberos.

El chavo Mora se mantiene como el futbolista más joven de todo el grupo con apenas 17 años, en un contraste absoluto con la vieja guardia, donde los elementos de 30 años o más se redujeron drásticamente de ocho a solamente cinco.

La limpia del Káiser cobró facturas pesadas en las jerarquías de la vieja escuela debido a que hombres emblemáticos como Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez quedaron completamente fuera del nuevo barco para dejar a Jesús Gallardo como el más veterano con 32 años.

La portería nacional es la zona donde más se nota este viraje de timón porque pasamos de un promedio de casi 33 años en el proceso anterior a una media de 24.3 años gracias a los llamados de las joyas Alex Padilla y Óscar García.

?? Selección Mexicana



Los únicos mundialistas del 2026

que tendrán menos de 30 años

para el mundial del 2030:



César Huerta | 29 años

Santiago Giménez | 29 años

Hormiga González | 27 años

Brian Gutiérrez | 27 años

Mateo Chávez | 25 años

Obed Vargas | 24 años

Gil Mora | 21 años — Xavier Sol la Lande (@XaviSol_) September 18, 2026

En el eje del ataque, la historia de renovación se repite con total contundencia al bajar el promedio a 24.7 años, apuntalados por la juventud de Sandoval y Camberos, quienes refrescarán la zona junto a la continuidad de Santiago Giménez.

A pesar de la profunda sacudida, el cuerpo técnico entendió que no se puede competir sin una dosis de colmillo y por ello decidió mantener una base de experiencia con tipos como Luis Romo, Luis Chávez, Orbelín Pineda y Álvaro Fidalgo.

CAMBIO GENERACIONAL ?



Los veteranos en el proceso

de México rumbo al 2030:



?? Jesús Gallardo (32 años)



Llegaría de 36 años un 4º

mundial ?????? (12 juegos)



?? Raúl Jiménez (35 años)



Llegaría de 39 años a un 5º

mundial ???????? (10 juegos)? pic.twitter.com/3uhejT1ZRY — Xavier Sol la Lande (@XaviSol_) September 18, 2026

Con esta ingeniosa combinación de hombres consolidados y una presencia juvenil sin precedentes, el nuevo proyecto de la Selección de México arranca su gestión con una reducción tangible en la edad que promete revolucionar la cancha.

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