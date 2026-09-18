Donald Trump decide vetar el acceso a la Casa Blanca a tres medios informativos

El presidente Donald Trump decidió impedirles acceder a la Casa Blanca a tres medios informativos por considerar que la información divulgada a la ciudadanía sobre el trabajo de su administración generalmente es falsa y tendenciosa.

Mediante una publicación en la plataforma Truth Social, el mandatario de la nación anunció que la cadena de televisión CNN, así como el canal MS Now y el sitio web Politico, han quedado vetados para cubrir las actividades del recinto presidencial.

“Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, prohíbo la entrada a la Casa Blanca a CNN, MSNOW (¡que recientemente cambió su nombre de MSNBC debido a la falta de audiencia y credibilidad!) y Politico (receptores de una suscripción ilegal y ridícula de 8 millones de dólares, un récord histórico, directamente del gobierno de Estados Unidos, bajo el mandato del corrupto Joe Biden, para mantenerlos “vivos”. ¡Me parece corrupción!), como resultado de su constante difusión de NOTICIAS FALSAS”, escribió.

Acto seguido, el republicano de 80 años advirtió que todo medio informativo acostumbrado a distorsionar la información alrededor de su administración terminará siendo vetado sin importar de quién se trate.

“Los medios de comunicación no deberían poder escribir ni publicar constantemente FICCIONES y MENTIRAS cuando cubren al presidente de Estados Unidos, la Administración Trump o los Estados Unidos de América. Otros medios de comunicación que difunden noticias falsas seguirán a continuación”, enfatizó.

I am proud to announce that, effective immediately, I am banning Fake News CNN, MSNOW (who recently changed their name from MSNBC due to lack of viewership and credibility!), and Politico (The recipients of an illegal and ridiculous $8 Million Dollar subscription, an All Time? pic.twitter.com/RnRfJyZldn — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 18, 2026

Horas más tarde, en el despacho Oval, Trump hizo hincapié en que los tres medios vetados llevaban un par de años atacando al gobierno a través de información errónea y eso terminó por colmar su paciencia.

“En realidad, se trata de historias acumuladas de los últimos dos años. Uno se cansa de eso”, expresó.

El magnate neoyorquino no descartó que algún tribunal se atreva interceder en favor de los medios informativos sancionados, los cuales insistió han incurrido en manipular la información con el objetivo de afectar el trabajo de su administración.

“No creo que un tribunal deba permitir que se publiquen noticias falsas día tras día. Creo que alguien tiene derecho a impedirlo si van a escribir historias falsas constantemente”, puntualizó.

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