Trump logra un acuerdo con Dinamarca que asegura la presencia militar de EE.UU. en Groenlandia

El presidente Donald Trump dio a conocer haber logrado un acuerdo en materia de seguridad con Dinamarca mediante el cual se garantiza la presencia del ejército estadounidense en Groenlandia y además le permitirá tener mayor influencia en los asuntos del territorio ártico.

A través de un mensaje compartido en la plataforma Truth Social, el mandatario republicano se refirió a la trascendencia de haber llegado a punto de acuerdo sobre la necesidad de reforzar la defensa de Groenlandia para evitar que su basto territorio pudiera serle arrebatado por naciones interesadas en beneficiarse de sus riquezas naturales.

“Me complace anunciar que Estados Unidos ha firmado un Acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia que otorga a Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia, abordando por completo todas nuestras preocupaciones.

De ahora en adelante, ningún adversario de Estados Unidos podrá tener una base en Groenlandia, presencia militar en Groenlandia ni realizar inversiones sensibles en Groenlandia sin nuestra aprobación expresa por escrito”, indica parte del texto.

Pendiente por firmarse, el acuerdo establecido surge después de más de un año de tensas relaciones con Dinamarca y Groenlandia derivadas de las declaraciones de Trump de pretender anexar a la enorme isla como territorio estadounidense.

“Este es un Acuerdo de ‘Vida Indefinida’, ¡no tiene fin! Nos sentimos muy honrados y orgullosos de lo que acaba de suceder, y todo lo acordado hoy será valorado por el pueblo estadounidense. Iniciaremos de inmediato el proceso de establecer una importante presencia militar en la zona de Groenlandia que consideramos apropiada”, destacó el magnate neoyorquino en su mensaje.

BREAKING NEWS: I am pleased to announce that the United States of America has entered into an Agreement with The Kingdom of Denmark, and Greenland, that gives the United States permanent control over security, and all other needs, in Greenland, completely addressing ALL of our? pic.twitter.com/Tsopco3L1o — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 18, 2026

Los gobiernos de Groenlandia y Dinamarca emitieron un comunicado conjunto donde anticipan que la próxima semana, durante la cumbre de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se firmará el acuerdo de colaboración con Estados Unidos.

“Es gratificante que estemos a punto de firmar un acuerdo que garantiza y refuerza la seguridad de Groenlandia, el Reino de Dinamarca, Estados Unidos y la alianza occidental”, mencionó Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia.

Al respecto, Mette Frederiksen, primera ministra danesa, aclaró que el documento a rubricar garantiza la soberanía de Groenlandia.

“El acuerdo reconoce los intereses de Groenlandia y nuestro lugar en la cooperación internacional. Es beneficioso para todos. Reconoce la soberanía y la integridad territorial del Reino y el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación”, escribió.

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