Dinamarca insiste a Trump que Groenlandia no está en venta y seguirá bajo su soberanía

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, reiteró este martes que Groenlandia no está en venta y descartó cualquier posibilidad de que el territorio autónomo pase a formar parte de Estados Unidos, en respuesta a las más recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien volvió a insistir en que la isla debería quedar bajo control de Washington por razones estratégicas y de seguridad.

“Por supuesto que Groenlandia no está en venta. Lo hemos dicho claramente desde el principio. Los groenlandeses no desean formar parte de Estados Unidos. Ellos mismos lo han dejado claro”, declaró Frederiksen a medios daneses al margen de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), según reportó la agencia Ritzau.

La mandataria fue aún más contundente al afirmar: “Eso no va a suceder”, al tiempo que expresó su confianza en que todos los países aliados respeten la soberanía del Reino de Dinamarca sobre el territorio ártico.

Frederiksen insistió en que las diferencias entre socios no deben poner en riesgo la unidad de la Alianza Atlántica.

“Hay muchos enemigos fuera de la OTAN. No necesitamos enemistades dentro de la Alianza”, sostuvo la primera ministra, quien recordó que Dinamarca mantiene una estrecha cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad en el Ártico y está dispuesta a fortalecerla. También confirmó que continúa trabajando un grupo trilateral integrado por representantes de Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos para analizar mecanismos de cooperación en la región. Según el ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, ese grupo podría concluir sus trabajos antes de finalizar el año.

Las declaraciones de Frederiksen respondieron a una nueva ofensiva verbal de Trump, quien durante una comparecencia en Ankara aseguró que Groenlandia debería estar bajo control estadounidense y acusó a Dinamarca de no invertir lo suficiente en el desarrollo de la isla.

“Eso es lo que dañó mi relación con la OTAN, porque Groenlandia no ayuda a Dinamarca, no gasta dinero para ayudar realmente a Groenlandia”, afirmó el mandatario estadounidense.

Trump agregó que la isla “es una parte importante para Estados Unidos y está rodeada de barcos chinos y rusos”, una afirmación para la que no presentó pruebas y que ha sido cuestionada por analistas de seguridad internacional.

La disputa se produce mientras el interés geopolítico por el Ártico continúa creciendo. Según el Consejo del Ártico y diversos informes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la región concentra importantes reservas de petróleo, gas natural y minerales críticos, además de convertirse en un corredor marítimo de creciente importancia conforme retrocede el hielo marino.

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