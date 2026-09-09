El Departamento de Seguridad Nacional mantendrá vigente el TPS para 170,000 salvadoreños

Aunque estaba previsto que esta noche expiraría el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 170,000 salvadoreños radicados desde hace años en Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) optará por extenderlo, al menos hasta nuevo aviso.

La agencia EFE cita a un portavoz del DHS asegurando que, de último minuto, la administración Trump decidió postergar la conclusión del TPS para los salvadoreños que ingresaron al territorio estadounidense en condición de refugiados después del desastre causado por dos terremotos, el 13 de enero y el 13 de febrero de 2001.

En ese entonces, el ex presidente George W. Bush se solidarizó con los centroamericanos afectados y optó por recibir a quienes desearan apostar por una fuente de ingresos temporal en el territorio estadounidense cuyos ingresos pudieran utilizar para, poco a poco, reconstruir los hogares afectados por los movimientos telúricos.

Sin embargo, el tiempo fue avanzando y las administraciones posteriores dejaron de abordar el tema del final de TPS hasta que Donald Trump arribó a la presidencia en 2017.

De hecho, en un primer intento, el político republicano trató infructuosamente de expirarlo, pero una demanda judicial se lo impidió.

No obstante, en su retorno a la Casa Blanca, el neoyorquino de 80 años retomó el plan de regresar a los refugiados a sus naciones de origen y para lograrlo les retiró el TPS a ciudadanos de Afganistán, Honduras, Siria, y Nicaragua, por citar algunos casos que ya deberán salir de Estados Unidos.

Con respecto a El Salvador, la buena relación establecida entre los presidentes Nayib Bukele y Donald Trump ha vuelto a postergar temporalmente la expulsión de los salvadoreños de las ciudades estadounidenses donde radican.

“Se hará un anuncio sobre el TPS de El Salvador en el momento apropiado. Hasta que se haga ese anuncio, los salvadoreños que se encuentran en Estados Unidos bajo el TPS mantienen su protección”, enfatizó el portavoz del DHS.

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