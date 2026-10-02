Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México 4”, hoy 2 de octubre

“La Casa de los Famosos México 4” continúa avanzando y este domingo, 4 de octubre, es la gran final. Este jueves, el cantante Yahir se convirtió en el sexto finalista de la temporada y quedó por fuera del cuadro final.

Pese a esto, afirmó estar agradecido por su tiempo en la casa y también le dedicó algunas palabras de cariño a sus fans. Ahora, sin el cantante, solo quedan cinco habitantes y son: Gema Garoa, Mariana Ochoa, Ese Pérez, Memo Schutz y Karina Torres.

En la última eliminación, Torres quedó tomada de la mano con Yahir y entre lágrimas, regresó a la casa. Durante su estadía, el exparticipante de “La Academia” se dedicó a ayudar a los otros participantes con su rutina de ejercicios y también cumplió labores claves en la cocina.

¿Cómo van las votaciones?

Solo faltan días para conocer al ganador o ganadora de la cuarta temporada y, según la encuesta independiente de Vaya Vaya en Facebook, Karina Torres lidera la competencia con 38 %. En el segundo puesto se encuentra Mariana Ochoa con 28 %.

En el tercer lugar hay un empate entre Ese Pérez y Gema Garoa con 15 %, mientras que en la última posición se encuentra Memo.

Si esta aproximación se cumple, Karina Torres se convertiría en la ganadora de la cuarta temporada del reality show de Televisa/Univision. Mientras que Ochoa sería la segunda finalista.

Desde el principio, Torres, quien forma parte de “Las Perdidas”, se ganó el cariño del público por su carisma y por sus ocurrencias. Lo más sorprendente de esta encuesta independiente es Mariana Ochoa, quien resultó ser la primera eliminada del show y una de las más nominadas de la temporada.

Ochoa encontró su lugar en la casa y el público lo está demostrando. La gran final se transmitirá por el canal de Las Estrellas y ViX.

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