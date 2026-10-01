Yahir y Memo Schutz afirman que Ernesto Laguardia no estaba listo para dejar “La Casa de los Famosos México”

La recta final de “La Casa de los Famosos México” continúa dejando momentos emocionantes. Tras la salida de Ernesto Laguardia como el séptimo finalista de la competencia —quien abandonó la casa por la puerta grande—, las expresiones del actor al enterarse de que no formaría parte de los cinco finalistas que llegarán a la última gala del domingo no pasaron desapercibidas.

El gesto poco alegre con el que Laguardia recibió la noticia desató un inmediato análisis por parte de Yahir y Memo Schutz, quienes centraron la discusión en lo duro que fue este cierre para el participante.

Mientras que figuras como Karina Torres interpretaron el rostro de Ernesto simplemente como una muestra de tristeza, Yahir y Memo Schutz profundizaron en el impacto emocional que significó para el actor quedar fuera del grupo definitivo.

¿Qué dijeron?

Yahir reconoció que, aunque se trata de una competencia, la situación le generó pesar al ver que las cosas no se dieron como él habría creído para su compañero. Añadió que al actor le costó procesar y aceptar el momento tras escuchar su nombre.

Por su parte, Memo Schutz coincidió con la lectura de su colega al recalcar la evidente afectación en el semblante de Laguardia. Tras interpretar su lenguaje corporal, Schutz repitió ante las cámaras que el actor se encontraba “muy dolido” al percatarse de que se había quedado a un paso de la gran gala final.

Ernesto Laguardia tuvo una participación neutral dentro del reality show. Quedó nominado en unas cuantas ocasiones, pero logró librarse de la eliminación. En redes sociales, algunos espectadores afirmaron que esperaban un poco más del veterano actor.

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