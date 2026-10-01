Gilberto Mora con buenas noticias en el Tricolor para el duelo contra Estados Unidos

El cuerpo técnico de la selección mexicana respira aliviado de cara al fin de semana. Los exámenes médicos realizados en una clínica de Nueva York descartaron cualquier problema de gravedad en Gilberto Mora, permitiéndole entrenar con total normalidad este jueves.



El combinado nacional trabajó por la mañana en las instalaciones del New York Red Bulls de la Major League Soccer. Tras la práctica, la delegación azteca emprendió el viaje a Phoenix, Arizona, para encarar los últimos detalles tácticos antes del partido.

Gil Mora entrenó esta mañana en Nueva Jersey. ????



El 10 del TRI espera estar listo para enfrentar a Estados Unidos.



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Este sábado en Glendale se disputará el partido número 80 del Clásico de la Concacaf, alcanzando un hito muy especial. El esperado compromiso contra los norteamericanos representa un capítulo dorado para una rivalidad que ya presume 92 años de historia en la región.



Para el representativo nacional, el objetivo en la cancha del State Farm Stadium es sumamente claro. La escuadra dirigida por Rafael Márquez saltará al terreno de juego en busca de firmar la victoria número 39 de México sobre el acérrimo rival.



“Morita” encendió las alarmas en el campamento tricolor tras presentar fuertes dolencias por los golpes recibidos ante Colombia. Debido a este desgaste físico, el estratega prefirió cuidarlo y no darle minutos en el reciente empate 1-1 que el equipo mexicano firmó ante Perú.



A pesar del susto del miércoles, el futbolista de 17 años se vio sumamente participativo y dinámico en el entrenamiento de hoy. El juvenil de los Xolos de Tijuana ha subido drásticamente sus bonos tras su reciente anotación, donde dejó sembrado al experimentado defensor Jhon Lucumí de la Serie A de Italia.



De mantenerse sano y sin dolores en la última práctica del viernes, el atacante fronterizo se perfila para ir directo al cuadro estelar. La idea del cuerpo técnico es que Mora asuma la responsabilidad creativa en la media cancha.

BUENAS NOTICIAS PARA EL TRI ??



Gilberto Mora estaría disponible para el encuentro de México vs Estados Unidos ?



El joven de 17 años entrenó con normalidad este jueves y su lesión no es nada grave ?#CentralFOX pic.twitter.com/4Rc75xW3nb — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 1, 2026



El cuerpo técnico planea ubicar al juvenil tijuanense en la zona medular junto a Érik Lira. La última plaza para conformar la alineación titular en el mediocampo se definirá en las próximas horas, teniendo a Álvaro Fidalgo y a Luis Chávez como las dos principales opciones.

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