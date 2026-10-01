Testigos revelan qué preguntó Christa Pike después de sobrevivir a dos inyecciones letales

La ejecución de Christa Pike en Tennessee terminó en una escena que los periodistas presentes describieron como algo que nunca habían presenciado. La condenada, de 50 años, sobrevivió a dos dosis de la inyección letal y, durante el procedimiento, llegó a levantar la cabeza para preguntar si el dolor que sentía era normal.

El caso ocurrió en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend, en Nashville. Pike estaba programada para convertirse en la primera mujer ejecutada por Tennessee en más de 200 años, pero la aplicación del pentobarbital, el fármaco utilizado en el procedimiento, no terminó con su vida.

Según reportes del New York Post, periodistas que presenciaron la ejecución contaron lo que ocurrió dentro de la cámara.

Pike preguntó si el dolor que sentía era normal

Catherine Sweeney, reportera de WPLN, explicó después de la ejecución que Pike recibió dos dosis y continuaba respirando.

“En un momento dado, levantó la cabeza y miró a su alrededor. Dijo que sentía un ardor y dolor en una zona y preguntó si eso era normal”, relató Sweeney, según el reporte citado por el medio antes citado.

La periodista añadió una frase que resumió la impresión de los testigos: “Nada de eso era normal”.

Otra reportera presente, Tori Gessner, de WKRN, dijo haber escuchado a Pike quejarse de un fuerte dolor en el brazo.

“Siento que el brazo me va a reventar. Hay un punto que me palpita muchísimo”, habría dicho Pike, de acuerdo con el testimonio recogido por medios estadounidenses.

Los testigos también señalaron que Pike continuó respirando después de que se administraran las dos dosis. Incluso se escucharon sonidos provenientes de la cámara de ejecución mientras permanecían en la sala de observación.

Sobrevivió y fue trasladada a un hospital

Después de que el procedimiento fuera suspendido, Pike fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Sus abogados dijeron que se estaban aplicando “medidas para salvarle la vida”.

El estado de salud de Pike no estaba completamente claro la mañana del jueves. El médico Joel Zivot, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory y contratado por su equipo legal como experto, declaró a la BBC que era posible que hubiera sufrido una lesión cerebral debido al retraso en el inicio de la reanimación.

“Es muy posible que, como consecuencia del retraso de la reanimación, sufra una lesión cerebral”, afirmó Zivot a la BBC.

La ejecución de Pike se produjo después de una jornada de decisiones judiciales. La Corte Suprema de Estados Unidos permitió finalmente que Tennessee llevara a cabo el procedimiento.

Tras el fracaso de la ejecución, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió las ejecuciones restantes previstas para 2026 y ordenó una revisión independiente para determinar qué ocurrió.

Pike fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido en 1995. Tenía 18 años cuando cometió el crimen y llevaba cerca de tres décadas en el corredor de la muerte.

La investigación estatal deberá determinar ahora por qué dos dosis de la inyección letal no provocaron su muerte y qué ocurrió durante el procedimiento.

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