Christa Pike, la primera mujer que será ejecutada en la historia de Tennessee por un brutal crimen

La única mujer condenada a muerte en Tennessee ha sido programada para su ejecución más de 30 años después de asesinar brutalmente a una adolescente y mostrar un trozo del cráneo de la víctima a sus compañeros de escuela.

La Corte Suprema de Tennessee programó la ejecución de Christa Gail Pike, de 49 años, para el 30 de septiembre de 2026. Pike tenía tan solo 18 años cuando ella y otras dos personas atrajeron a Colleen Slemmer, de 19 años, al bosque de Knoxville el 12 de enero de 1995 y perpetraron el ataque que acaparó titulares nacionales por su brutalidad.

Cuando un jardinero encontró el cuerpo de Slemmer al día siguiente, la adolescente había sido golpeada, apuñalada y aporreada, y tenía un pentagrama grabado en el pecho, según consta en los registros judiciales consultados por USA Today.

Si se lleva a cabo la ejecución de Pike, se convertiría en la primera mujer ejecutada en Tennessee en 200 años y la decimonovena mujer ejecutada en la historia moderna de Estados Unidos. “Es una cifra ínfima”, afirmó Robin Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, con sede en Washington, D.C., una organización sin fines de lucro que monitorea el uso de la pena de muerte en Estados Unidos sin pronunciarse al respecto.

“Solo 18 mujeres han sido ejecutadas desde 1976“, añadió Maher. “Es extremadamente raro”.

La fecha de ejecución de Pike se ha fijado en medio de un aumento de las ejecuciones en 2025 y una expansión de los métodos de ejecución utilizados. En lo que va de año, los estados han ejecutado a 34 reclusos, una cifra no vista en una década, y se prevé la ejecución de otros nueve.

Actuó con gran brutalidad

Christa Gail Pike y Colleen Slemmer eran estudiantes del programa de formación profesional Knoxville Job Corps cuando Pike empezó a salir con un joven de 17 años del programa y posteriormente temió que Slemmer intentara robárselo, según informaron los fiscales al jurado en el juicio.

Pike, un amigo y su novio alejaron a Slemmer del centro Job Corps y la llevaron al bosque antes del ataque, perpetrado en gran parte por la acusada durante una hora el 12 de enero de 1995, según los registros judiciales.

Luego se jactó de haber matado a Slemmer, diciéndole a otra estudiante del centro que le había cortado la garganta a la adolescente seis veces con un cúter, le había cortado la espalda con un cuchillo de carnicero, le había grabado un pentagrama en la frente y el pecho, y que había continuado la violencia a pesar de que Slemmer le “rogó” que parara, según los registros judiciales.

Pike afirmó haber “arrojado un gran trozo de asfalto a la cabeza de la víctima”, lo que se cree que fue un golpe mortal, y que conservó un fragmento de cráneo, mostrándoselo posteriormente a sus compañeros, según consta en los registros judiciales.

Fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a muerte. Su novio, Tadaryl Shipp, fue declarado culpable de asesinato en primer grado, condenado a cadena perpetua y podrá optar a la libertad condicional en noviembre, según los registros de los reclusos. La amiga de Pike, Shadolla Peterson —quien, según la fiscalía, vigiló el ataque—, testificó en su contra y fue condenada a libertad condicional.

Aparentes problemas de salud mental

En una carta que escribió al diario The Tennessean, Pike afirmó asumir la responsabilidad del asesinato y que ha “cambiado drásticamente” desde su adolescencia.

“Recuerda el peor error que cometiste siendo un adolescente imprudente. Bueno, el mío fue enorme, inolvidable y arruinó innumerables vidas”, escribió. “Era una joven de 18 años con problemas mentales. Me llevó muchos años darme cuenta de la gravedad de lo que había hecho. Aún más aceptar cuántas vidas afecté. Le quité la vida a un hijo, una hermana, una amiga. Ahora me repugna pensar que alguien tan cariñoso y compasivo como yo fuera capaz de cometer semejante crimen”.

Pike pasó 27 años en lo que sus abogados describen como confinamiento solitario, siendo la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee, antes de poder interactuar con otras reclusas durante comidas, clases y servicios religiosos.

Sus abogados argumentan que si Pike hubiera sido juzgada hoy, nunca habría recibido la pena de muerte dada su corta edad y sus problemas de salud mental en el momento del crimen. Creen que merece cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en lugar de la pena de muerte.

“La infancia de Christa estuvo plagada de años de abuso físico y sexual, y negligencia”, declaró su equipo legal en un comunicado a USA Today. “Con el tiempo y el tratamiento para trastornos bipolares y de estrés postraumático, que no fueron diagnosticados hasta años después, Christa se ha convertido en una mujer reflexiva con un profundo remordimiento por su crimen”.

Madre de la víctima reacciona

Por su parte, la madre de Clemmer, May Martinez, ha apoyado firmemente la pena de muerte para Pike.

“Solo quiero que Christa se vaya para poder ponerle fin, aliviar a mi hija, para que finalmente pueda descansar”, declaró Martinez a WBIR-TV en 2021.

“No pasa un día sin que piense en Colleen, en cómo murió y en lo duro que fue”, agregó.

Sigue leyendo:

– Texas ejecutará a Blaine Milam por el asesinato de una bebé durante un supuesto “exorcismo”.

– Condenan a muerte a hombre de Texas que mató a una joven madre y ocultó el cuerpo bajo su casa.