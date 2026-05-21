La película española “La Bola Negra” recibe una ovación en Cannes de 16 minutos

El Festival de Cannes vivió este jueves uno de sus momentos más emotivos. “La Bola Negra”, la nueva película de Javier Ambrossi y Javier Calvo, el dúo creativo conocido como “Los Javis”, se estrenó en la Sección Oficial a competición y recibió una ovación de pie que duró 16 minutos.

Visiblemente emocionados, los directores dedicaron el aplauso a Federico García Lorca, asesinado por el fascismo en 1936 precisamente por su orientación sexual.

“Hace noventa años, Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay. Así que, a todos los que piensan que vamos a dar un paso atrás en nuestros derechos LGBT, tenemos malas noticias. Porque estamos aquí para quedarnos”, declararon Los Javis desde el escenario del Lumiére, según reseñó Variety.

La película cuenta con un reparto internacional que incluye a Glenn Close en un papel secundario, la participación de Penélope Cruz, y el debut como actor del cantante español Guitarricadelafuente. Completan el elenco Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes y Lola Dueñas.

Detrás de las cámaras, Los Javis recuperaron al equipo clave de su exitosa serie “La Mesías”: el director de fotografía Gris Jordana y el compositor Raül Refree. El rodaje se extendió durante doce semanas en localizaciones de Castilla y León, Cantabria, Andalucía, Madrid y Grecia.

Milo Quife, Javier Calvo, Penélope Cruz, Javier Ambrossi y Guitarricadelafuente en el Festival de Cannes 2026. Crédito: John Locher | AP

Un viaje de tres épocas

La cinta, que supone el debut de Los Javis en la competición de Cannes, es una ambiciosa epopeya queer que abarca 85 años de historia española. Su argumento sigue las vidas entrelazadas de tres hombres gays en tres momentos clave: 1932, 1937 y 2017.

El proyecto nace de un fragmento inacabado del propio Lorca, apenas cuatro páginas supervivientes de una novela que el poeta dejó inconclusa antes de su asesinato, y de la obra teatral “La piedra oscura” del dramaturgo Alberto Conejero, quien coescribió el guion junto a “Los Javis”.

Sobre “Los Javis”

Ambrossi y Calvo se convirtieron en una de las voces más relevantes de la cultura audiovisual española desde su ópera prima “La llamada”, en 2017.

Pero, sin duda, alcanzaron fama internacional con “Veneno”, la serie de HBO Max sobre la activista y artista trans Cristina Ortiz, y consolidaron su prestigio con “La Mesías”, que se estrenó en el Festival de San Sebastián, se convirtió en la primera serie española en Sundance y arrasó en los premios Feroz y Forqué.

Ahora, “La Bola Negra” compite tanto por la Palma de Oro como por la Queer Palm, y es el primer largometraje de Los Javis en la selección oficial de Cannes. También marca el debut de Suma Content Films, la nueva división cinematográfica de su productora.

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