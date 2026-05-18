Cate Blanchett afirma que el movimiento #MeToo “fue aniquilado muy rápido”

Ocho años después de encabezar una histórica marcha de mujeres en el Festival de Cine de Cannes, la dos veces ganadora del Oscar Cate Blanchett regresó a la alfombra roja con un mensaje: el movimiento #MeToo, que alguna vez prometió transformar la industria, fue silenciado antes de lograr un cambio real.

Fue el 17 de mayo de 2026, durante una conversación con Didier Allouch en la edición anual del festival, donde Blanchett reflexionó sobre lo que percibe como un final abrupto para el movimiento social que cobró impulso en 2017 tras las acusaciones contra Harvey Weinstein.

“Hay muchas personas con plataformas que pueden hablar con relativa seguridad y decir: ‘Esto me ha pasado a mí’, y la supuesta mujer promedio en la calle dice: ‘Yo también’. ¿Por qué se silencia eso?”, cuestionó la actriz, según informó Variety. Y añadió:

"Lo que el movimiento reveló es una capa sistémica de abuso, no solo en esta industria, sino en todas, y si no se identifica un problema, no se puede resolver" Cate Blanchett

El regreso de Blanchett a Cannes no puede entenderse sin recordar su papel protagonista en 2018, el primer festival tras la explosión del caso Weinstein.

Cate Blanchett asiste a la premier de la película “Garance” en el Festival de Cannes 2026.

Crédito: AP Photo/John Locher.

El movimiento en Cannes

En aquel entonces, como presidenta del jurado, encabezó una protesta junto a Kristen Stewart, Ava DuVernay y otras 79 mujeres del cine. Subieron las escaleras del Palacio de Festivales para denunciar la desigualdad de género, señalando que en la historia del festival, 1,866 directores hombres habían participado frente a solo 82 mujeres.

En aquel momento, Blanchett declaró: “Esperamos que nuestras instituciones promuevan la paridad y la transparencia en sus órganos ejecutivos y proporcionen entornos de trabajo seguros. Esperamos que nuestros gobiernos garanticen el cumplimiento de las leyes de igualdad salarial por igual trabajo. Exigimos que nuestros lugares de trabajo sean diversos y equitativos para que reflejen de la mejor manera el mundo en el que vivimos”.

Y concluyó aquel discurso con una frase que resonó con fuerza: “Las escaleras de nuestra industria deben ser accesibles para todos. ¡Sigamos adelante!”

Sin embargo, ocho años después, Blanchett lamenta la falta de progreso real. “Sigo trabajando en estudios de cine y hago el recuento de personal todos los días; cada mañana hay 10 mujeres y 75 hombres“, como reportó Variety.

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